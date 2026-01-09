Рубрики
В Украине готовится масштабная реформа трудового законодательства Правительство разработало проект нового Трудового кодекса, который призван окончательно заменить устаревший советский КЗоТ в 1971 году. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, новый документ устанавливает современные, гибкие и понятные правила игры на рынке труда.
Прощай, советское прошлое: Правительство подготовило новый Трудовой кодекс Украины
По оценкам Кабинета Министров, детенизация рынка, благодаря новому кодексу, может принести бюджету дополнительно 43 млрд грн в год.
Что же изменится для украинцев?
1. Борьба с "теневой" занятостью
Вводится 8 четких критериев трудовых отношений. Это поможет установить, является ли работа фактически наемной, даже если она скрыта под другими формами сотрудничества.
2. Гибкость и цифровизация
Количество типов трудовых договоров увеличится с 6 до 9. В частности, на законодательном уровне урегулируется:
дистанционную и надомную работу;
работу с нефиксированным рабочим временем;
электронный документооборот (цифровые документы теперь официально приравниваются к бумажным).
3. Европейские стандарты зарплаты
Минимальная заработная плата (как почасовая, так и месячная) будет четко привязана к средней зарплате по стандартам ЕС. Это сделает систему оплаты труда более прозрачной и прогнозируемой.
4. Социальные гарантии и поддержка родителей
Новый кодекс вводит гибкие графики для родителей. В частности, предусмотрен отпуск до 2 месяцев по уходу за ребенком, которым смогут воспользоваться оба родителя.
5. Возможности для молодежи и бизнеса
Учебный договор: молодежь сможет официально совмещать обучение с работой.
Реформа инспекции труда: количество безосновательных проверок бизнеса должно существенно уменьшиться.
Ожидается, что обновленный Кодекс будет способствовать более активному вовлечению в экономику женщин, ветеранов, молодежи и людей с инвалидностью. Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект уже в ближайшее время.
