В Украине готовится масштабная реформа трудового законодательства Правительство разработало проект нового Трудового кодекса, который призван окончательно заменить устаревший советский КЗоТ в 1971 году. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, новый документ устанавливает современные, гибкие и понятные правила игры на рынке труда.

Прощай, советское прошлое: Правительство подготовило новый Трудовой кодекс Украины

По оценкам Кабинета Министров, детенизация рынка, благодаря новому кодексу, может принести бюджету дополнительно 43 млрд грн в год.

Что же изменится для украинцев?

1. Борьба с "теневой" занятостью

Вводится 8 четких критериев трудовых отношений. Это поможет установить, является ли работа фактически наемной, даже если она скрыта под другими формами сотрудничества.

2. Гибкость и цифровизация

Количество типов трудовых договоров увеличится с 6 до 9. В частности, на законодательном уровне урегулируется:

дистанционную и надомную работу;

работу с нефиксированным рабочим временем;

электронный документооборот (цифровые документы теперь официально приравниваются к бумажным).

3. Европейские стандарты зарплаты

Минимальная заработная плата (как почасовая, так и месячная) будет четко привязана к средней зарплате по стандартам ЕС. Это сделает систему оплаты труда более прозрачной и прогнозируемой.

4. Социальные гарантии и поддержка родителей

Новый кодекс вводит гибкие графики для родителей. В частности, предусмотрен отпуск до 2 месяцев по уходу за ребенком, которым смогут воспользоваться оба родителя.

5. Возможности для молодежи и бизнеса

Учебный договор: молодежь сможет официально совмещать обучение с работой.

Реформа инспекции труда: количество безосновательных проверок бизнеса должно существенно уменьшиться.

Ожидается, что обновленный Кодекс будет способствовать более активному вовлечению в экономику женщин, ветеранов, молодежи и людей с инвалидностью. Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект уже в ближайшее время.

