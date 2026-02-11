В Украине готовится масштабная реформа гражданского законодательства, призванная адаптировать трудовые отношения к современной цифровой реальности. Проект нового Гражданского кодекса предлагает официально ввести понятие "право на информационное спокойствие".

Защита от работы 24/7: статья 337 нового ГК запретит наказывать работников за игнорирование сообщений в выходные

Что предполагает новая норма?

Согласно новой статье 337, работники получат законную возможность не участвовать в рабочих, служебных или профессиональных коммуникациях в свое свободное время. Это касается выходных, праздничных дней, периода отпусков и времени за пределами, определенными договором.

Законопроект четко устанавливает предохранители против давления со стороны работодателей:

"Реализация работником права на информационное спокойствие не может быть основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, ухудшению условий труда, лишению премий или каким-либо другим негативным последствиям".

Исключение: кто останется на связи?

Право на покой не будет абсолютным. Оно может быть нарушено в случаях, связанных с критическими ситуациями для государства и общества:

Угроза национальной безопасности или общественному порядку.

Необходимость здравоохранения.

Предотвращение аварий и риск причинения вреда жизни других лиц.

Таким образом, нормы об информационном покое, вероятно, не будут касаться медиков, спасателей, правоохранителей и военнослужащих.

Цифровая реальность и действующее право

Авторы инициативы отмечают, что действующий Гражданский кодекс (в том числе статья 301) уже защищает право на личную жизнь, но он "отстает" в вопросах цифровых коммуникаций. Хотя в 2021 году в КЗоТ добавили понятие "период отключения", оно касается только дистанционных работников.

Новый проект стремится расширить эту защиту на всех, фиксируя принцип:

"Рабочее время – это оплачиваемый ресурс, а свободное время должно сопровождаться информационным спокойствием".

Возможные риски и "лазейки"

Несмотря на прогрессивность идеи, эксперты обращают внимание на важную оговорку в проекте: право на покой может не применяться, если иное предусмотрено договором. Это создает риск появления новых шаблонов трудовых контрактов, где работодатели будут прописывать обязанность быть на связи 24/7 как специфическое условие труда.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится масштабная реформа трудового законодательства. Правительство разработало проект нового Трудового кодекса, который призван окончательно заменить устаревший советский КЗоТ в 1971 году. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, новый документ устанавливает современные, гибкие и понятные правила игры на рынке труда.