Виросла майже вдвічі: командир ЗСУ Кирило Верес розкрив розмір своєї зарплати

Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", Герой України та полковник ЗСУ Кирило Верес розповів, скільки становить його щомісячне грошове забезпечення. За його словами, нині він отримує 101 тисячу гривень, а раніше ця сума була майже вдвічі меншою.

Кирило Верес. Фото з відкритих джерел

Кирило Верес в інтерв’ю "Українській правді" розповів, яку зарплату отримує на посаді командира 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2".

"101 тисяча. Зараз стала. До цього було 51. Я прямо говорю правду, як є. Це не секрет. До цього отримував 51 тисячу гривень. Зараз – 101", — заявив командир.

Однак названі 101 тисяча гривень — це не вся сума, яку отримує Верес. Окремо йому нараховують доплату за звання Героя України. Її командир не включає до основного грошового забезпечення. За словами Вереса, розмір цієї виплати становить близько 1200 доларів.

"У мене ще є доплата за Героя. Це я не рахую. Тому, кажу, якби не дали б цю доплату, я б... Звісно, мені приємно. Ну, це 1200 доларів, це, звісно, класно. Мені гріх жалітися", – сказав військовий.

Командир також звернув увагу на різницю у виплатах військовослужбовцям залежно від їхніх спеціальностей. Зокрема, він бачить відмінності у грошовому забезпеченні тих, хто працює з безпілотними системами. Однак Верес визнає, що можливості держави щодо фінансування армії не безмежні.

Кирило Верес — полковник ЗСУ, учасник російсько-української війни, Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Нині він очолює 20-ту окрему бригаду безпілотних систем "К-2".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді розкрили деталі реформи ЗСУ: окремі військові можуть отримувати зарплату до 460 тисяч гривень.