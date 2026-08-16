Выросла почти вдвое: командир ВСУ Кирилл Верес раскрыл размер своей зарплаты

Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", Герой Украины и полковник ВСУ Кирилл Вересс рассказал, сколько составляет его ежемесячное денежное довольствие. По его словам, сейчас он получает 101 тысячу гривен, а раньше эта сумма была почти вдвое меньше.

Кирилл Верес. Фото из открытых источников

Кирилл Вересс в интервью "Украинской правде" рассказал, какую зарплату получает в должности командира 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

"101 тысяча. Сейчас стала. До этого было 51. Я прямо говорю правду, как есть. Это не секрет. До этого получал 51 тысячу гривен. Сейчас – 101", – заявил командир.

Однако названные 101 тысяча гривен – это не вся сумма, которую получает Верес. Отдельно ему начисляется доплата за звание Героя Украины. Ее командир не включает в себя основное денежное обеспечение. По словам Вереса, размер этой выплаты составляет около 1200 долларов.

"У меня еще есть доплата за Героя. Это я не считаю. Поэтому, говорю, если бы не дали эту доплату, я бы... Конечно, мне приятно. Ну, это 1200 долларов, это, конечно, классно. Мне грех жаловаться", — сказал военный.

Командир также обратил внимание на разницу в выплатах военнослужащим в зависимости от их специальностей. В частности, он видит различия в денежном довольствии тех, кто работает с беспилотными системами. Однако Верес признает, что возможности государства по финансированию армии не безграничны.

Кирилл Верес – полковник ВСУ, участник российско-украинской войны, Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В настоящее время он возглавляет 20 отдельную бригаду беспилотных систем "К-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде раскрыли детали реформы ВСУ: отдельные военные могут получать зарплату до 460 тысяч гривен.