Выросла почти вдвое: командир ВСУ Кирилл Верес раскрыл размер своей зарплаты

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Slava Kot
Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", Герой Украины и полковник ВСУ Кирилл Вересс рассказал, сколько составляет его ежемесячное денежное довольствие. По его словам, сейчас он получает 101 тысячу гривен, а раньше эта сумма была почти вдвое меньше.
Кирилл Верес. Фото из открытых источников
Кирилл Вересс в интервью "Украинской правде" рассказал, какую зарплату получает в должности командира 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".
Однако названные 101 тысяча гривен – это не вся сумма, которую получает Верес. Отдельно ему начисляется доплата за звание Героя Украины. Ее командир не включает в себя основное денежное обеспечение. По словам Вереса, размер этой выплаты составляет около 1200 долларов.
Командир также обратил внимание на разницу в выплатах военнослужащим в зависимости от их специальностей. В частности, он видит различия в денежном довольствии тех, кто работает с беспилотными системами. Однако Верес признает, что возможности государства по финансированию армии не безграничны.
Кирилл Верес – полковник ВСУ, участник российско-украинской войны, Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В настоящее время он возглавляет 20 отдельную бригаду беспилотных систем "К-2".