В Раді уже не приховують проблем: назвали наймасштабніший схематоз в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді уже не приховують проблем: назвали наймасштабніший схематоз в Україні

Народний депутат Мазурашу про незворотні наслідки бусифікації

3 лютого 2026, 20:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблему силової мобілізації, яку називають “бусифікацією”, визнав уже і президент України Володимир Зеленський. Однак працівники ТЦК продовжують застосовувати силу під час “заходів з оповіщення”. Але, на думку народних депутатів, це не тільки шкодить обороноздатності України, а й створили найбільший схематоз.

В Раді уже не приховують проблем: назвали наймасштабніший схематоз в Україні

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Георгій Мазурашу під час пленарного вчергове акцентував увагу на питанні бусифікації. 

“Громадяни запитують, чому в нашій країні одні українці у формі знущаються з інших українців, чому ми бусифікацією ганьбимо нашу країну і шкодимо обороні. Ми що не розуміємо, що це основа для величезного схематозу? Найбільш масштабний схематоз тримається на бусифікації”, — переконаний політик. 

Нардеп наголосив, що через басифікацію громадяни України тікають з рідної країни. 

“Оборона України та мобілізація — це коли ми всі мобілізуємо всі зусилля, а не коли одні ухилянти в формі, як правило, женуться за громадянами України, реально неспроможними служити, воювати для того, щоб загнати їх в армію. Для чого ми це робимо? Щоб допомагати під правильними гаслами ворогам знищувати Україну і український народ”, — наголосив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК. 

За даними слідства, посадовець ТЦК принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sH82mGrjAOk
