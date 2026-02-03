В Раді уже не приховують проблем: назвали наймасштабніший схематоз в Україні

Проблему силової мобілізації, яку називають “бусифікацією”, визнав уже і президент України Володимир Зеленський. Однак працівники ТЦК продовжують застосовувати силу під час “заходів з оповіщення”. Але, на думку народних депутатів, це не тільки шкодить обороноздатності України, а й створили найбільший схематоз.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Георгій Мазурашу під час пленарного вчергове акцентував увагу на питанні бусифікації.

“Громадяни запитують, чому в нашій країні одні українці у формі знущаються з інших українців, чому ми бусифікацією ганьбимо нашу країну і шкодимо обороні. Ми що не розуміємо, що це основа для величезного схематозу? Найбільш масштабний схематоз тримається на бусифікації”, — переконаний політик.

Нардеп наголосив, що через басифікацію громадяни України тікають з рідної країни.

“Оборона України та мобілізація — це коли ми всі мобілізуємо всі зусилля, а не коли одні ухилянти в формі, як правило, женуться за громадянами України, реально неспроможними служити, воювати для того, щоб загнати їх в армію. Для чого ми це робимо? Щоб допомагати під правильними гаслами ворогам знищувати Україну і український народ”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК.

За даними слідства, посадовець ТЦК принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.



