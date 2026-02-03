В Раді уже не приховують проблем: назвали наймасштабніший схематоз в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Проблему силової мобілізації, яку називають “бусифікацією”, визнав уже і президент України Володимир Зеленський. Однак працівники ТЦК продовжують застосовувати силу під час “заходів з оповіщення”. Але, на думку народних депутатів, це не тільки шкодить обороноздатності України, а й створили найбільший схематоз.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Георгій Мазурашу під час пленарного вчергове акцентував увагу на питанні бусифікації.
Нардеп наголосив, що через басифікацію громадяни України тікають з рідної країни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК.
За даними слідства, посадовець ТЦК принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.