Проблему силовой мобилизации, которую называют "бусификацией", признал уже и президент Украины Владимир Зеленский. Однако работники ТЦК продолжают применять силу во время "мер оповещения". Но, по мнению народных депутатов, это не только вредит обороноспособности Украины, но и создали наибольший схематоз.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Георгий Мазурашу во время пленарного в очередной раз акцентировал внимание на вопросе бусификации.

"Граждане спрашивают, почему в нашей стране одни украинцы в форме издеваются над другими украинцами, почему мы бусификацией позорим нашу страну и вредим обороне. Мы что не понимаем, что это основа для огромного схематоза? Наиболее масштабный схематоз держится на бусификации", — убежден политик.

Нардеп подчеркнул, что из-за басификации граждане Украины бегут из родной страны.

"Оборона Украины и мобилизация — это когда мы все мобилизуем все усилия, а не когда одни уклоняющиеся в форме, как правило, гонятся за гражданами Украины, реально не могут служить, воевать для того, чтобы загнать их в армию. Для чего мы это делаем? Чтобы помогать под правильными лозунгами врагам уничтожать Украину и украинский народ”, — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с действиями работников ТЦК возникают в Украине нередко. Часто видео силовой мобилизации или другие противоправные действия объясняли враждебными вбросами. Однако в Государственном бюро расследований обнаружили противоправные действия в ТЦК.

По данным следствия, должностное лицо ТЦК унижало военнообязанных, применяло к ним физическое насилие и фиксировало свои действия на видео.



