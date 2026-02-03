Рубрики
Кречмаровская Наталия
Проблему силовой мобилизации, которую называют "бусификацией", признал уже и президент Украины Владимир Зеленский. Однако работники ТЦК продолжают применять силу во время "мер оповещения". Но, по мнению народных депутатов, это не только вредит обороноспособности Украины, но и создали наибольший схематоз.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Георгий Мазурашу во время пленарного в очередной раз акцентировал внимание на вопросе бусификации.
Нардеп подчеркнул, что из-за басификации граждане Украины бегут из родной страны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с действиями работников ТЦК возникают в Украине нередко. Часто видео силовой мобилизации или другие противоправные действия объясняли враждебными вбросами. Однако в Государственном бюро расследований обнаружили противоправные действия в ТЦК.
По данным следствия, должностное лицо ТЦК унижало военнообязанных, применяло к ним физическое насилие и фиксировало свои действия на видео.