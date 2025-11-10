Українські продавці отримують від 20 до 80 тисяч гривень – в цьому році у них на третину зросли зарплати

Роздрібна торгівля в Україні демонструє одне з найдинамічніших зростань заробітних плат серед усіх галузей економіки. За підсумками 2025 року середня оплата праці у сфері перевищила 11 000 гривень до оподаткування – це на 32 % більше, ніж торік.

Зарплати продавців у 2025 році суттєво збільшилися

У великих містах продавці та касири отримують 20–25 тисяч гривень, адміністратори – до 27 тисяч, а керівники торговельних точок – понад 35 тисяч. Поступово зменшується і регіональний розрив у зарплатах, адже все більше мереж переходять на єдину політику оплати праці.



Згідно з аналітикою OpenDataBot, у 2025 році GoodWine виплачує своїм працівникам у середньому 82 000 гривень на місяць, АТБ-Маркет – понад 52 000, а мережі Фора та Новус утримуються на рівні 26–27 тисяч. Представники мережі зазначають, що регулярно аналізують ситуацію на ринку праці, коригують ставки відповідно до економічних змін та забезпечують повну офіційність усіх виплат.

У магазинах Roshen, які працюють під брендом "Ізюмінка", понад тисяча працівників отримують близько 41 тисячі гривень щомісяця. Серед великих гравців ринку лише дві компанії – Rozetka.UA (57 тисяч гривень) та АТБ – увійшли до Індексу OpenDataBot 2025, що охоплює найстабільніших роботодавців країни. У межах цього рейтингу зарплати коливаються від 57 тисяч у Rozetka до 26–27 тисяч гривень у Форі та Новусі. Metro Cash & Carry Україна демонструє середній показник – близько 36 тисяч гривень, тоді як офлайн-магазини Rozetka, які належать компанії "Європлюс", платять у середньому 16,7 тисячі.

Помітне зростання доходів відбулося і в суміжних торгових мережах. Торгівля залишається одним із драйверів легального працевлаштування, демонструючи стабільне зростання доходів навіть у складних економічних умовах. Експерти очікують, що вже у 2026 році середня зарплата у сфері може перевищити 14 000 гривень, а кадрова конкуренція між мережами лише посилиться.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав також, що в Україні за останні чотири роки зарплати у сфері робітничих спеціальностей зросли у 2-3 рази. Найбільше заробляють муляри, штукатури, фасадники та сантехніки.