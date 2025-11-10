Українські продавці отримують від 20 до 80 тисяч гривень – в цьому році у них на третину зросли зарплати

Рубрики
Проніна Аня
Роздрібна торгівля в Україні демонструє одне з найдинамічніших зростань заробітних плат серед усіх галузей економіки. За підсумками 2025 року середня оплата праці у сфері перевищила 11 000 гривень до оподаткування – це на 32 % більше, ніж торік.
Зарплати продавців у 2025 році суттєво збільшилися
У великих містах продавці та
касири отримують 20–25 тисяч гривень, адміністратори – до 27 тисяч, а керівники
торговельних точок – понад 35 тисяч. Поступово зменшується і регіональний
розрив у зарплатах, адже все більше мереж переходять на єдину політику оплати
праці.
Згідно з аналітикою OpenDataBot, у 2025 році GoodWine виплачує своїм працівникам у середньому 82 000 гривень на місяць, АТБ-Маркет – понад 52 000, а мережі Фора та Новус утримуються на рівні 26–27 тисяч. Представники мережі зазначають, що регулярно аналізують ситуацію на ринку праці, коригують ставки відповідно до економічних змін та забезпечують повну офіційність усіх виплат.
Помітне зростання доходів відбулося і в суміжних торгових мережах. Торгівля залишається одним із драйверів легального працевлаштування, демонструючи стабільне зростання доходів навіть у складних економічних умовах. Експерти очікують, що вже у 2026 році середня зарплата у сфері може перевищити 14 000 гривень, а кадрова конкуренція між мережами лише посилиться.
