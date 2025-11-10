Украинские продавцы получают от 20 до 80 тысяч гривен – в этом году у них на треть выросли зарплаты

Розничная торговля в Украине демонстрирует один из самых динамичных ростов заработных плат среди всех отраслей экономики. По итогам 2025 года средняя оплата труда в сфере превысила 11 000 гривен до налогообложения – это на 32% больше, чем в прошлом.

Зарплаты продавцов в 2025 году существенно выросли.

В крупных городах продавцы и кассиры получают 20–25 тысяч гривен, администраторы – до 27 тысяч, а руководители торговых точек – более 35 тысяч. Постепенно уменьшается и региональный разрыв в зарплате, ведь все больше сетей переходят на единую политику оплаты труда.



Согласно аналитике OpenDataBot , в 2025 году GoodWine выплачивает своим работникам в среднем 82 000 гривен в месяц, АТБ-Маркет – более 52 000, а сети Фора и Новус удерживаются на уровне 26–27 тысяч. Представители сети отмечают, что регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, корректируют ставки в соответствии с экономическими изменениями и обеспечивают полную официальность всех выплат.

В магазинах Roshen, работающих под брендом "Изюминка", более тысячи работников получают около 41 тысячи гривен ежемесячно. Среди крупных игроков рынка только две компании – Rozetka.UA (57 тысяч гривен) и АТБ – вошли в Индекс OpenDataBot 2025, охватывающий самых стабильных работодателей страны. В рамках этого рейтинга зарплаты колеблются от 57 тысяч у Rozetka до 26-27 тысяч гривен в Форе и Новусе. Metro Cash & Carry Украина демонстрирует средний показатель – около 36 тысяч гривен, тогда как принадлежащие компании "Европлюс" офлайн-магазины Rozetka платят в среднем 16,7 тысячи.

Заметный рост доходов произошел и в смежных торговых сетях. Торговля остается одним из драйверов легального трудоустройства, демонстрируя стабильный рост доходов даже в сложных экономических условиях. Эксперты ожидают, что уже в 2026 году средняя зарплата в сфере может превысить 14 тысяч гривен, а кадровая конкуренция между сетями только усилится.

Напомним, портал "Комментарии" писал также, что в Украине за последние четыре года зарплаты в сфере рабочих специальностей выросли в 2-3 раза . Больше всего зарабатывают каменщики, штукатуры, фасадщики и сантехники.