Українцям без вищої освіти пропонують до 100 000 грн: чому роботодавці йдуть на відчайдушні кроки

Український ринок праці переживає нетиповий для воєнного часу процес: зарплати для працівників без диплома у деяких галузях зростають швидше, ніж у фахівців з університетською освітою. І мова не про разові винятки — тренд набирає обертів, а пропозиції зі ставками 70–100 тисяч гривень уже не дивина, а буденність у низці сфер.

Водії-міжнародники залишаються найбільш високооплачуваною категорією без диплома

Роботодавці визнають: контролювати ситуацію більше не можуть. Сьогодні це не ринок роботодавця — це ринок кандидата, який просто обирає між кількома вигідними пропозиціями. Бізнесу ж доводиться боротися за кожного майстра, водія чи механіка, бо бракує саме таких працівників — не "офісних менеджерів", не "фахівців із загальних питань", а людей, які вміють працювати руками і не бояться навантаження. Про це повідомляють експерти.

Найпомітніше зростання відбувається у транспортній і технічній сферах. Зарплати водіїв-міжнародників уже сягнули рівня, який донедавна асоціювався лише з роботою в Європі. Виснажливі рейси, відповідальність за вантаж і складні маршрути — усе це, попри ризики, стало магнітом для українців, які хочуть заробляти в рази більше за середній рівень ринку. Так само змінюється ситуація в автосервісах: механіки та майстри, які справді знають свою справу, сьогодні можуть самі встановлювати бажану суму в переговорах із роботодавцем, і часто роботодавець погоджується без дискусій.

Причина очевидна: справжніх фахівців стало менше, а попит на них — лише зростає. Частина спеціалістів виїхала за кордон, хтось змінив професію, інші просто не витримали навантаження і знайшли більш безпечну роботу. У результаті залишилися ті, хто має реальний досвід, — і саме вони диктують правила гри. "Сильний кандидат сьогодні має дві-три пропозиції одночасно", — визнають рекрутери. І додають: розрив між тим, скільки хоче працівник, і скільки може дати роботодавець, стає дедалі більшим.

Попри це компанії змушені підвищувати ставки. Бо альтернатив немає: без людей виробництво зупиняється, логістика буксує, сервіс руйнується. Експерти прогнозують, що найближчими місяцями цей тренд лише посилиться. Бізнес або підлаштується, або залишиться без персоналу — і це не метафора, а реальність, яку українські компанії вже відчувають.

Фактично це нова ера ринку праці: вища освіта перестає бути головним критерієм, а перше місце займають навички, витривалість і готовність працювати. Для багатьох українців без диплома це шанс не просто знайти роботу, а різко підняти рівень доходу — інколи до рекордних для ринку сум.

