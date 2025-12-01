Украинцам без высшего образования предлагают до 100 000 грн: почему работодатели идут на отчаянные шаги

Украинский рынок труда переживает нетипичный для военного времени процесс: зарплаты для работников без диплома в некоторых отраслях растут быстрее, чем у специалистов по университетскому образованию. И речь не о разовых исключениях — тренд набирает обороты, а предложения со ставками 70–100 тысяч гривен уже не редкость, а обыденность в ряде сфер.

Водители-международники остаются самой высокооплачиваемой категорией работников без диплома

Работодатели признают: контролировать ситуацию больше не могут. Сегодня это не рынок работодателя — рынок кандидата, который просто выбирает между несколькими выгодными предложениями. Бизнесу приходится бороться за каждого мастера, водителя или механика, потому что не хватает именно таких работников — не "офисных менеджеров", не "специалистов по общим вопросам", а людей, умеющих работать руками и не боящихся нагрузки. Об этом сообщают эксперты .

Наиболее заметный рост происходит в транспортной и технической сферах . Зарплаты водителей-международников уже достигли уровня, который недавно ассоциировался только с работой в Европе. Изнурительные рейсы, ответственность за груз и сложные маршруты — все это, несмотря на риски, стало магнитом для украинцев, которые хотят зарабатывать в разы больше среднего уровня рынка. Так же меняется ситуация в автосервисах : механики и мастера , действительно знающие свое дело, сегодня могут сами устанавливать желаемую сумму в переговорах с работодателем, и часто работодатель соглашается без дискуссий.

Причина очевидна: настоящих специалистов стало меньше, а спрос на них только растет. Часть специалистов уехала за границу, кто-то сменил профессию, другие просто не выдержали нагрузки и нашли более безопасную работу. В результате остались те, кто имеет реальный опыт, и именно они диктуют правила игры. "Сильный кандидат сегодня имеет два-три предложения одновременно", — признают рекрутеры. И добавляют: разрыв между тем, сколько хочет работник, и сколько может дать работодатель, становится все больше.

Несмотря на это, компании вынуждены повышать ставки. Потому что альтернатив нет: без людей производство останавливается, логистика буксует, сервис рушится. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы этот тренд только усилится. Бизнес либо подстроится, либо останется без персонала — и это не метафора, а чувствуемая украинскими компаниями реальность.

Фактически, это новая эра рынка труда: высшее образование перестает быть главным критерием, а первое место занимают навыки, выносливость и готовность работать. Для многих украинцев без диплома это шанс не просто найти работу, а резко поднять уровень дохода, иногда до рекордных для рынка сумм.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предлагает сократить расходы на телемарафон, чтобы поднять зарплату военным .