Українці чи трудові мігранти: дефіцит кадрів в Україні буде катастрофічним

Кречмаровская Наталия
В Україні не вистачає працівників — експерти заявляли, що потрібно буде до 4,5 млн трудових мігрантів. Спеціалістів з інших країн вже завозять в Україну.
У Державному центрі зайнятості на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що головний фокус держави залишається незмінним — підтримка українців, розвиток внутрішнього ринку праці та повернення громадян додому.
За даними Держстату, як зазначили в Центрі, загальний дефіцит трудових ресурсів в Україні може сягати близько 2 млн працівників. Однак повідомляється, що значна частина цього попиту може бути покрита за рахунок внутрішнього потенціалу. Тому основний акцент у роботі служби — розвиток внутрішнього ринку праці.
Йдеться про:
програми для молоді, жінок і людей віком 50+;
підтримку ветеранів і людей з інвалідністю;
стимулювання зайнятості серед внутрішньо переміщених осіб;
роботу над поверненням українців з-за кордону.
Зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення служба зайнятості забезпечила зайнятістю (працевлаштування, навчання, гранти) понад 1,5 млн людей. 80% з них отримали роботу, зокрема:
понад 280,8 тис. молоді;
понад 160 тис. внутрішньо переміщених громадян;
понад 46 тис. ветеранів і ветеранок;
37,3 тис. людей з інвалідністю.
