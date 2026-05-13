Українці чи трудові мігранти: дефіцит кадрів в Україні буде катастрофічним

В Україні не вистачає працівників — експерти заявляли, що потрібно буде до 4,5 млн трудових мігрантів. Спеціалістів з інших країн вже завозять в Україну.

У Державному центрі зайнятості на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що головний фокус держави залишається незмінним — підтримка українців, розвиток внутрішнього ринку праці та повернення громадян додому.

За даними Держстату, як зазначили в Центрі, загальний дефіцит трудових ресурсів в Україні може сягати близько 2 млн працівників. Однак повідомляється, що значна частина цього попиту може бути покрита за рахунок внутрішнього потенціалу. Тому основний акцент у роботі служби — розвиток внутрішнього ринку праці.

Йдеться про:

програми для молоді, жінок і людей віком 50+;

підтримку ветеранів і людей з інвалідністю;

стимулювання зайнятості серед внутрішньо переміщених осіб;

роботу над поверненням українців з-за кордону.

“Пріоритетом державної політики у сфері зайнятості є працевлаштування громадян України”, — наголосили в Центрі.

Зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення служба зайнятості забезпечила зайнятістю (працевлаштування, навчання, гранти) понад 1,5 млн людей. 80% з них отримали роботу, зокрема:

понад 280,8 тис. молоді;

понад 160 тис. внутрішньо переміщених громадян;

понад 46 тис. ветеранів і ветеранок;

37,3 тис. людей з інвалідністю.

