Українці чи трудові мігранти: дефіцит кадрів в Україні буде катастрофічним
Українці чи трудові мігранти: дефіцит кадрів в Україні буде катастрофічним

У Державному центрі зайнятості розповіли про програми, які покликані розвивати внутрішній ринок праці

13 травня 2026, 19:18
Кречмаровская Наталия

В Україні не вистачає працівників — експерти заявляли, що потрібно буде до 4,5 млн трудових мігрантів. Спеціалістів з інших країн вже завозять в Україну.

Робота. Фото портал "Коментарі"

У Державному центрі зайнятості на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що головний фокус держави залишається незмінним — підтримка українців, розвиток внутрішнього ринку праці та повернення громадян додому.

За даними Держстату, як зазначили в Центрі, загальний дефіцит трудових ресурсів в Україні може сягати близько 2 млн працівників. Однак повідомляється, що значна частина цього попиту може бути покрита за рахунок внутрішнього потенціалу. Тому основний акцент у роботі служби — розвиток внутрішнього ринку праці.

Йдеться про:

  • програми для молоді, жінок і людей віком 50+;

  • підтримку ветеранів і людей з інвалідністю;

  • стимулювання зайнятості серед внутрішньо переміщених осіб;

  • роботу над поверненням українців з-за кордону.

“Пріоритетом державної політики у сфері зайнятості є працевлаштування громадян України”, — наголосили в Центрі. 

Зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення служба зайнятості забезпечила зайнятістю (працевлаштування, навчання, гранти) понад 1,5 млн людей. 80% з них отримали роботу, зокрема:

  • понад 280,8 тис. молоді;

  • понад 160 тис. внутрішньо переміщених громадян;

  • понад 46 тис. ветеранів і ветеранок;

  • 37,3 тис. людей з інвалідністю.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки коштує працевлаштування одного трудового мігранта в Україні у 2026 році. Розмір оплати розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.




