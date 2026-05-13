Украинцы или трудовые мигранты: дефицит кадров в Украине будет катастрофическим
Украинцы или трудовые мигранты: дефицит кадров в Украине будет катастрофическим

В Государственном центре занятости рассказали о программах, призванных развивать внутренний рынок труда

13 мая 2026, 19:18
Кречмаровская Наталия

В Украине не хватает работников – эксперты заявляли, что нужно будет до 4,5 млн трудовых мигрантов. Специалистов из других стран уже завозят в Украину.

Работа. Фото портал "Комментарии"

В Государственном центре занятости на официальный запрос портала "Комментарии" сообщили, что главный фокус государства остается неизменным — поддержка украинцев, развитие внутреннего рынка труда и возвращение граждан домой.

По данным Госстата, как отметили в Центре, общий дефицит трудовых ресурсов в Украине может достигать около 2 млн работников. Однако сообщается, что большая часть этого спроса может быть покрыта за счет внутреннего потенциала. Поэтому основной акцент в работе службы – развитие внутреннего рынка труда.

Речь идет о:

  • программах для молодежи, женщин и людей 50 лет;

  • поддержке ветеранов и людей с инвалидностью;

  • стимулировании занятости среди внутренне перемещенных лиц;

  • работе над возвращением украинцев из-за границы.

"Приоритетом государственной политики в сфере занятости является трудоустройство граждан Украины", — отметили в Центре.

С начала полномасштабного вторжения служба занятости обеспечила занятостью (трудоустройство, обучение, гранты) более 1,5 млн человек. 80% из них получили работу, в том числе:

  • свыше 280,8 тыс. молодежи;

  • свыше 160 тыс. внутриперемещенных граждан;

  • более 46 тыс. ветеранов и ветеранок;

  • 37,3 тыс. человек с инвалидностью.

