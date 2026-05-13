Украинцы или трудовые мигранты: дефицит кадров в Украине будет катастрофическим

В Украине не хватает работников – эксперты заявляли, что нужно будет до 4,5 млн трудовых мигрантов. Специалистов из других стран уже завозят в Украину.

Работа. Фото портал "Комментарии"

В Государственном центре занятости на официальный запрос портала "Комментарии" сообщили, что главный фокус государства остается неизменным — поддержка украинцев, развитие внутреннего рынка труда и возвращение граждан домой.

По данным Госстата, как отметили в Центре, общий дефицит трудовых ресурсов в Украине может достигать около 2 млн работников. Однако сообщается, что большая часть этого спроса может быть покрыта за счет внутреннего потенциала. Поэтому основной акцент в работе службы – развитие внутреннего рынка труда.

Речь идет о:

программах для молодежи, женщин и людей 50 лет;

поддержке ветеранов и людей с инвалидностью;

стимулировании занятости среди внутренне перемещенных лиц;

работе над возвращением украинцев из-за границы.

"Приоритетом государственной политики в сфере занятости является трудоустройство граждан Украины", — отметили в Центре.

С начала полномасштабного вторжения служба занятости обеспечила занятостью (трудоустройство, обучение, гранты) более 1,5 млн человек. 80% из них получили работу, в том числе:

свыше 280,8 тыс. молодежи;

свыше 160 тыс. внутриперемещенных граждан;

более 46 тыс. ветеранов и ветеранок;

37,3 тыс. человек с инвалидностью.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько стоит трудоустройство одного трудового мигранта в Украине в 2026 году. Размер оплаты рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц.



