Украинцы или трудовые мигранты: дефицит кадров в Украине будет катастрофическим

Кречмаровская Наталия
В Украине не хватает работников – эксперты заявляли, что нужно будет до 4,5 млн трудовых мигрантов. Специалистов из других стран уже завозят в Украину.
В Государственном центре занятости на официальный запрос портала "Комментарии" сообщили, что главный фокус государства остается неизменным — поддержка украинцев, развитие внутреннего рынка труда и возвращение граждан домой.
По данным Госстата, как отметили в Центре, общий дефицит трудовых ресурсов в Украине может достигать около 2 млн работников. Однако сообщается, что большая часть этого спроса может быть покрыта за счет внутреннего потенциала. Поэтому основной акцент в работе службы – развитие внутреннего рынка труда.
Речь идет о:
программах для молодежи, женщин и людей 50 лет;
поддержке ветеранов и людей с инвалидностью;
стимулировании занятости среди внутренне перемещенных лиц;
работе над возвращением украинцев из-за границы.
С начала полномасштабного вторжения служба занятости обеспечила занятостью (трудоустройство, обучение, гранты) более 1,5 млн человек. 80% из них получили работу, в том числе:
свыше 280,8 тыс. молодежи;
свыше 160 тыс. внутриперемещенных граждан;
более 46 тыс. ветеранов и ветеранок;
37,3 тыс. человек с инвалидностью.
