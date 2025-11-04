В Україну вже приїжджають трудові мігранти з Бангладеш, про яких раніше говорили декілька посадовців. Про це в ефірі День.LIVE заявив виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Трудові мігранти з Бангладеш вже приїжджають до України: що відомо

Він зауважив, що поки в Україні тривають бойові дії, говорити про масштабну трудову міграцію передчасно. Водночас, дефіцит робочої сили вже змушує підприємства залучати працівників з-за кордону.

" Для цивільних спеціальностей безпекове питання залишається великим бар’єром. Але ми вже маємо приклад — на Закарпатті працює деревообробне підприємство, де 150 працівників із Бангладешу. Це свідчить, що в умовах гострого дефіциту кадрів, насамперед низькокваліфікованих, в Україні формується запит на іноземних трудових мігрантів ", – зазначає експерт.

За його словами, така міграція має не лише позитивні наслідки, пов’язані із заповненням вакансій, а й побутові ризики, з якими вже стикаються країни Європейського Союзу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зараз в українському політичному просторі лунають заяви, що Україна може зіткнутися з необхідністю залучення трудових мігрантів із країн Азії для подолання демографічної кризи.

"Можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції – Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, В’єтнам із задоволенням приїдуть. Попереду дуже важкі часи", – сказав ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба ще у вересні.

Президент "Київської школи економіки" та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Мілованов в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що нестача фахівців в Україні вже відчувається як критична.

"Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, імпортуватимемо не десятками тисяч, а мільйонами", — зазначив радник голови ОП.