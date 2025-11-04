logo

Главная Новости Общество работа и карьера Трудовые мигранты из Бангладеш уже приезжают в Украину: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Трудовые мигранты из Бангладеш уже приезжают в Украину: что известно

Трудовая миграция в Украину уже началась, есть мигранты в том числе из Бангладеш, отмечает эксперт

4 ноября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Украину уже приезжают трудовые мигранты из Бангладеш, о которых раньше говорили несколько чиновников. Об этом в эфире День. LIVE заявил исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что пока в Украине продолжаются боевые действия, говорить о масштабной трудовой миграции преждевременно. В то же время дефицит рабочей силы уже заставляет предприятия привлекать работников из-за границы.

"Для гражданских специальностей вопрос безопасности остается большим барьером. Но у нас уже есть пример — в Закарпатье работает деревообрабатывающее предприятие, где 150 работников из Бангладеш. Это свидетельствует, что в условиях острого дефицита кадров, в первую очередь низкоквалифицированных, в Украине формируется запрос на иностранных трудовых мигрантов", – отмечает эксперт.

По его словам, такая миграция имеет не только положительные последствия, связанные с заполнением вакансий, но и бытовые риски, с которыми сталкиваются страны Европейского Союза.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас в украинском политическом пространстве раздаются заявления, что Украина может столкнуться с необходимостью привлечения трудовых мигрантов из стран Азии для преодоления демографического кризиса.

"Возможно, нам придется открывать страну для миграции – Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди очень трудные времена", – сказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще в сентябре.

Президент "Киевской школы экономики" и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в интервью "Украинской правде" заявил, что нехватка специалистов в Украине уже ощущается как критическая.

"Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами", — отметил советник главы ОП.



