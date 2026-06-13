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Трудові мігранти не такі страшні: в Раді назвали значно більшу загрозу для ринку праці

Народний депутат Железняк розповів, що загрожує українському ринку праці більше, ніж трудові мігранти

13 червня 2026, 16:49
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Кречмаровская Наталия

В Україні через повномасштабну війну та мобілізацію виник значний дефіцит працівників. Одним з ефективних рішень назвали завезення трудових мігрантів. Експерти зазначають, що загалом потрібно буде завезти понад 4 млн мігрантів. 

Трудові мігранти не такі страшні: в Раді назвали значно більшу загрозу для ринку праці

Трудові мігранти. Фото портал "Коментарі"

Цю тему широко обговорювали як на дискусійних майданчиках, так і в суспільстві — вказували на ризики для українського ринку праці. Однак в Раді переконані, що штучний інтелект несе більше загрози, ніж трудові мігранти. 

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що взагалі вся ця дискусія (яка основана на дуже успішній ІПСО росіян) про мігрантів дуже дивна. 

“Я б сказав — ідіотська. Але б, якщо оцінювати теоретично проблему мігрантів для України…. То я бачу ЗНАЧНО більший виклик для ринку праці — це розвиток ШІ-агентів. Тому що, враховуючи швидкість їх розвитку (а повірте, за останній рік це знову стрибок нереальний) і здатність їх самовдосконалюватися”, — зазначив народний депутат. 

Політик підкреслив, що не теоретичні індуси можуть забрати роботу, а саме ця бездушна машина, яка все менше взагалі потребує людини.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Кицака, український ринок праці зараз дуже сильно потребує відповідно і спеціалістів, і фахівців, і робочих спеціальностей. І, за його словами, з цим є величезні проблеми, тож компанії, зокрема міжнародні, активно завозять трудових мігрантів. 

Парламентар зауважив, що попри негативне сприйняття трудових мігрантів українським суспільством, потрібно адаптовуватися. Пояснив, що це величезний буде виклик на внутрішній арені, але це питання, за яким потрібно буде адаптуватися і жити, і співіснувати.




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Джерело: https://t.me/yzheleznyak/18203
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