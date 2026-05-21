Доведеться звикати: в Раді пояснили, що українці самі винні у завезенні трудових мігрантів

В Україну активно завозять трудових мігрантів. І хоча поки їх кількість невелика, однак, за прогнозами, Україні потрібно буде понад 4 млн завезених працівників.

Трудові мігранти. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Богдан Кицак пояснив, що український ринок праці зараз дуже сильно потребує відповідно і спеціалістів, і фахівців, і робочих спеціальностей. І, за його словами, з цим є величезні проблеми, тож компанії, зокрема міжнародні, активно завозять трудових мігрантів.

“Кількість трудових мігрантів буде наростати. Якщо, українці, які зараз є умовно працездатні, не йдуть і не займають вакансії, які є у бізнесу, то що має робити бізнес? Ну, згортати частину господарських операцій, частину ліній, заморозити ці лінії, зривати експортні контракти, можливо. Потрібно стати на місце бізнесу. Які є опції? Немає людей на території України, не хочуть йти та займати ті вакансії”, — пояснив політик.

За його словами, єдиний варіант, що може зробити держава для компаній у такій ситуації, — це створювати додаткові програми підтримки або компенсаторні механізми стосовно того, що українські компанії будуть наймати українців.

“Але це вже питання стосовно того, яким чином це тоді “продати” європейцям, тому що ми ж розуміємо, що ми живемо в основному за європейські кошти, міжнародні кошти”, — уточнив народний депутат.

Парламентар зауважив, що попри негативне сприйняття трудових мігрантів українським суспільством, потрібно адаптовуватися.

“Зараз ми бачимо реакцію українців стосовно того, що з'являються окремі кейси масового завезення трудових мігрантів на окремі компанії. Є негативне сприйняття. Зрозуміло, що це величезний буде виклик на внутрішній арені, але це питання, за яким потрібно буде адаптуватися і жити, і співіснувати”, — підсумував політик.

