Сьогодні питання міграції для України перетворилося із суто економічного на фактор національного виживання. Протягом наступних трьох років саме рух людського капіталу визначатиме темпи відновлення країни. Якщо раніше говорили про трудову міграцію як про спосіб заробітку за кордоном, то до 2029 року головним викликом стане дефіцит рук всередині держави. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту як трудові мігранти змінять Україну за три роки.

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що за три роки українці звикнуть до присутності іноземних працівників так само, як свого часу Польща звикла до українців. Найбільше мігрантів буде у Києві, Одесі, Львові та великих промислових центрах. Напруга можлива через конкуренцію за низькооплачувану роботу та культурні відмінності. Але якщо держава контролюватиме легальне працевлаштування й інтеграцію, масових конфліктів не буде. Для України трудова міграція стає вже не винятком, а економічною необхідністю.

Чат-бот Gemini вважає, що упродовж наступних трьох років ми побачимо появу перших мультикультурних кварталів у великих хабах відбудови, як-от Київ, Харків чи Дніпро. Це не будуть гетто, а радше динамічні райони з новими точками економічного росту. Іноземні мігранти стануть невід’ємною частиною сфери доставки, логістики та великих будівельних майданчиків. Очікується поява мережі спеціалізованих гуртожитків та сервісних центрів. Протягом цього періоду українське суспільство пройде шлях від початкового скепсису до прагматичного прийняття. Міста стануть гучнішими та різноманітнішими, а конкуренція на ринку низькокваліфікованої праці посилиться. Проте це може стати головним стимулом для українців переходити в сектори з вищою доданою вартістю. Головне, щоб держава не просто "впускала" руки, а створювала умови для безпечного співіснування.

Чат-бот Grok гадає, що за умови спрощення процедур кількість іноземних трудових мігрантів у містах може зрости до кількох десятків тисяч. Найбільше їх буде в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах, де відбуватиметься активна відбудова. Міста зможуть отримати свіжу робочу силу для будівництва житла, ремонту доріг та обслуговування. З'являться нові етнічні кафе, магазини з азійськими чи близькосхідними товарами, а в деяких районах зміняться мовні ландшафти та культурне життя. З позитивних змін можливе пришвидшення відновлення економіки, зростання ВВП завдяки заповненим вакансіям. Але також можливе підвищення цін на житло та транспорт. Мігрантами будуть переважно молодь з Індії, Туреччини, країн Центральної Азії та, потенційно, Африки. Вони приноситимуть підприємливість, нові навички та готовність до важкої праці, але вимагатимуть адаптації суспільства. Масового "заміщення" українців не буде, а відбудеться точкове заповнення дефіциту.

Усі чат-боти сходяться у тому, що іноземна трудова міграція для України вже стає не тимчасовим явищем, а частиною нової економічної реальності. Найближчими роками саме мігранти можуть допомогти закрити критичний дефіцит кадрів у будівництві, логістиці, промисловості та сфері послуг. Українські міста поступово стануть більш мультикультурними, а бізнес і суспільство почнуть адаптуватися до нової демографічної ситуації.

