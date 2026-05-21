Придется привыкать: в Раде объяснили, что украинцы сами виноваты во ввозе трудовых мигрантов

В Украину активно завозят трудовых мигрантов. И хотя пока их количество невелико, однако, по прогнозам, Украине потребуется более 4 млн завезенных работников.

Народный депутат Богдан Кицак объяснил, что украинский рынок труда сейчас очень сильно нуждается соответственно и в специалистах, и в специалистах, и в рабочих специальностях. И, по его словам, с этим есть огромные проблемы, поэтому компании, в том числе международные, активно завозят трудовых мигрантов.

"Количество трудовых мигрантов будет нарастать. Если, украинцы, которые сейчас условно трудоспособны, не идут и не занимают вакансии, которые есть у бизнеса, то что должен делать бизнес? Ну, сворачивать часть хозяйственных операций, часть линий, заморозить эти линии, срывать экспортные контракты, возможно. Нужно встать на место бизнеса. Какие есть опции? Нет людей на территории Украины, не хотят идти и занимать эти вакансии”, – объяснил политик.

По его словам, единственный вариант, который может сделать государство для компаний в такой ситуации — это создавать дополнительные программы поддержки или компенсаторные механизмы относительно того, что украинские компании будут нанимать украинцев.

"Но это уже вопрос относительно того, каким образом это тогда "продать" европейцам, потому что мы понимаем, что мы живем в основном за европейские средства, международные средства", — уточнил народный депутат.

Парламентарий отметил, что, несмотря на негативное восприятие трудовых мигрантов украинским обществом, нужно адаптироваться.

"Сейчас мы видим реакцию украинцев относительно того, что появляются отдельные кейсы массового завоза трудовых мигрантов на отдельные компании. Есть негативное восприятие. Понятно, что это будет огромный вызов на внутренней арене, но это вопрос, по которому нужно будет адаптироваться и жить, и сосуществовать", — подытожил политик.

