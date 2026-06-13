Трудовые мигранты не так страшны: в Раде назвали значительно большую угрозу для рынка труда

В Украине из-за полномасштабной войны и мобилизации возник значительный дефицит работников. Одним из эффективных решений назвали завоз трудовых мигрантов. Эксперты отмечают, что в общей сложности нужно будет ввезти более 4 млн мигрантов.

Трудовые мигранты. Фото портал "Комментарии"

Эта тема широко обсуждалась как на дискуссионных площадках, так и в обществе — указывала на риски для украинского рынка труда. Однако в Раде убеждены, что искусственный интеллект несет больше угрозы, чем трудовые мигранты.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что вообще вся эта дискуссия (основанная на очень успешной ИПСО россиян) о мигрантах очень странная.

"Я бы сказал — идиотская. Но бы, если оценивать теоретически проблему мигрантов для Украины.... То я вижу ЗНАЧИТЕЛЬНО больший вызов для рынка труда — это развитие ИИ-агентов. Потому что, учитывая скорость их развития (а поверьте, за последний год это снова скачок нереальный) и способность их самосовершенствоваться", — отметил народ.

Политик подчеркнул, что не теоретические индусы могут забрать работу, а именно эта бездушная машина, которая все меньше вообще нуждается в человеке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Кицака, украинский рынок труда сейчас очень сильно нуждается соответственно и в специалистах, и рабочих специальностях. И, по его словам, с этим есть огромные проблемы, поэтому компании, в том числе международные, активно завозят трудовых мигрантов.

Парламентарий отметил, что, несмотря на негативное восприятие трудовых мигрантов украинским обществом, нужно адаптироваться. Объяснил, что это огромный вызов на внутренней арене, но это вопрос, по которому нужно будет адаптироваться и жить, и сосуществовать.



