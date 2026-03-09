Такого ще не було: на Заході прогнозують ціновий апокаліпсис, якщо затягнеться війна проти Ірану

Ціна на нафту може ще суттєво зрости, якщо Ормузька протока залишиться заблокованою для танкерів із "чорним золотом" з Близького Сходу. Експерти попереджають: у разі тривалого обмеження поставок вартість бареля може перевищити $200. За даними Wall Street Journal, ф’ючерси на нафту у США після найбільшого тижневого стрибка в історії підскочили на 20% ввечері 8 березня, перевищивши $100 за барель вперше з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Ціна на нафту. Фото: з відкритих джерел

За п’ять торгових сесій ціна на нафту зросла більш ніж на $40 за барель. Аналітики зазначають, що номінальний рекорд West Texas Intermediate — $145,29, встановлений 3 липня 2008 року, більше не здається недосяжним.

"Якщо Ормузька протока залишиться закритою надовго, то з урахуванням інфляції вартість бареля може сягнути близько $215", — відзначають експерти.

Вони пояснюють, що порушення постачання з основного регіону видобутку Близького Сходу створює критичний дефіцит на світовому ринку та додатково посилює волатильність цін на нафту.

Зростання цін на "чорне золото" вже відчутно впливає на глобальну економіку. Підвищення вартості палива тягне за собою інфляційний тиск на енергетику, транспорт та промисловість. Експерти наголошують: якщо блокада Ормузької протоки триватиме, світова економіка може опинитися перед новим енергетичним шоком.

Аналітики також відзначають, що ринок уважно стежить за геополітичними подіями в регіоні, адже навіть короткочасні перебої у постачанні здатні спровокувати рекордні коливання цін на нафту.

