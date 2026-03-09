logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Такого еще не было: на Западе прогнозируют ценовой апокалипсис, если война против Ирана затянется
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого еще не было: на Западе прогнозируют ценовой апокалипсис, если война против Ирана затянется

Фьючерсы WTI выросли на 20% за неделю - аналитики предупреждают об историческом прыжке из-за блокады Ближнего Востока

9 марта 2026, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Цена на нефть может еще существенно возрасти, если Ормузский пролив останется заблокированным для танкеров с черным золотом с Ближнего Востока. Эксперты предупреждают: при длительном ограничении поставок стоимость барреля может превысить $200. По данным Wall Street Journal, фьючерсы на нефть в США после крупнейшего недельного скачка в истории подскочили на 20% вечером 8 марта, превысив $100 за баррель впервые с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Такого еще не было: на Западе прогнозируют ценовой апокалипсис, если война против Ирана затянется

Цена на нефть. Фото: из открытых источников

За пять торговых сессий цена на нефть выросла более чем на $40 за баррель. Аналитики отмечают, что номинальный рекорд West Texas Intermediate – $145,29, установленный 3 июля 2008 года, больше не кажется недостижимым.

"Если Ормузский пролив останется закрытым надолго, то с учетом инфляции стоимость барреля может достичь около $215", — отмечают эксперты.

Они объясняют, что нарушение поставок из основного региона добычи Ближнего Востока создает критический дефицит на мировом рынке и дополнительно усиливает волатильность цен на нефть.

Рост цен на черное золото уже ощутимо влияет на глобальную экономику. Повышение стоимости топлива влечет инфляционное давление на энергетику, транспорт и промышленность. Эксперты отмечают, что если блокада Ормузского пролива будет продолжаться, мировая экономика может оказаться перед новым энергетическим шоком.

Аналитики также отмечают, что рынок внимательно следит за геополитическими событиями в регионе, ведь даже кратковременные перебои в снабжении способны спровоцировать рекордные колебания цен на нефть.

Читайте на портале "Комментарии" — обострение кризиса на Ближнем Востоке после авиаударов США и Израиля по Тегерану заставляет Украину пересматривать свою внешнеполитическую и стратегию безопасности. В Киеве опасаются, что новый конфликт может отвлечь внимание Вашингтона от войны России против Украины. Об этом сообщает The Guardian.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/livecoverage/iran-war-news-updates-2026/card/oil-prices-are-barreling-toward-all-time-highs-zDvOv24AFss4bCq8Mqit
Теги:

Новости

Все новости