Такого еще не было: на Западе прогнозируют ценовой апокалипсис, если война против Ирана затянется

Цена на нефть может еще существенно возрасти, если Ормузский пролив останется заблокированным для танкеров с черным золотом с Ближнего Востока. Эксперты предупреждают: при длительном ограничении поставок стоимость барреля может превысить $200. По данным Wall Street Journal, фьючерсы на нефть в США после крупнейшего недельного скачка в истории подскочили на 20% вечером 8 марта, превысив $100 за баррель впервые с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Цена на нефть. Фото: из открытых источников

За пять торговых сессий цена на нефть выросла более чем на $40 за баррель. Аналитики отмечают, что номинальный рекорд West Texas Intermediate – $145,29, установленный 3 июля 2008 года, больше не кажется недостижимым.

"Если Ормузский пролив останется закрытым надолго, то с учетом инфляции стоимость барреля может достичь около $215", — отмечают эксперты.

Они объясняют, что нарушение поставок из основного региона добычи Ближнего Востока создает критический дефицит на мировом рынке и дополнительно усиливает волатильность цен на нефть.

Рост цен на черное золото уже ощутимо влияет на глобальную экономику. Повышение стоимости топлива влечет инфляционное давление на энергетику, транспорт и промышленность. Эксперты отмечают, что если блокада Ормузского пролива будет продолжаться, мировая экономика может оказаться перед новым энергетическим шоком.

Аналитики также отмечают, что рынок внимательно следит за геополитическими событиями в регионе, ведь даже кратковременные перебои в снабжении способны спровоцировать рекордные колебания цен на нефть.

