Війна на Близькому Сході змінює правила гри: у Києві попереджають про нові ризики для України

Загострення кризи на Близькому Сході після авіаударів США та Ізраїлю по Тегерану змушує Україну переглядати свою зовнішньополітичну та безпекову стратегію. У Києві побоюються, що новий конфлікт може відвернути увагу Вашингтона від війни Росії проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Загострення на Близькому Сході. Фото: з відкритих джерел

Символічно, що на тлі нових подій у посольстві Ірану в Києві відкрили книги співчуття у зв’язку із загибеллю верховного лідера країни Алі Хаменеї. Тим часом українська влада та експерти аналізують можливі наслідки ескалації для глобальної безпеки.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який нещодавно повернувся з Ізраїлю, вважає, що хаос у регіоні може бути вигідним Кремлю. За його словами, новий конфлікт підсилює агресивну риторику російського президента Володимир Путін.

"Коли Вашингтон почав цю війну, Путін посміхався у Кремлі. Він може показати, що його доктрина “сила – це право” спрацьовує. Світ змінюється", — зазначив Резніков.

Водночас, за його словами, нова війна має і суперечливі наслідки для України. З одного боку, бойові дії продемонстрували ефективність українського досвіду боротьби з дронами-камікадзе, які Іран активно застосовує у регіоні. З іншого – попит на системи протиповітряної оборони у світі стрімко зростає, що може створити дефіцит для України.

Резніков зазначив, що багато країн зацікавилися технологіями перехоплювальних дронів, однак Україна також потребує цих систем для власної оборони.

Окреме занепокоєння викликають повідомлення американських медіа про те, що Росія може передавати Ірану дані про розташування військ США. У Києві сподіваються, що якщо ця інформація підтвердиться, президент США Дональд Трамп буде змушений жорсткіше реагувати на дії Москви.

Крім того, нестабільність у Перській затоці вже призводить до зростання світових цін на нафту, що може дати додаткові фінансові ресурси російській воєнній економіці. На цьому тлі, як зазначають аналітики, увага Білого дому тимчасово зміщується з українського питання на протистояння з Іраном.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар по Ірану став сигналом для Кремля: на Заході заговорили про нову загрозу Путіну.