Удар по Ірану став сигналом для Кремля: на Заході заговорили про нову загрозу Путіну

Військова операція США проти Ірану вже дала стратегічний результат, навіть незалежно від подальшого розвитку подій. На думку західних аналітиків, режим у Тегерані виявився фактично обезголовленим, а наслідки цієї демонстрації сили можуть відчути й інші авторитарні лідери, включаючи президента Росії Володимира Путіна. Про це в колонці The Telegraph пише військовий оглядач і колишній офіцер британської армії Хеміш де Бретон-Гордон.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Він зазначає, що конфлікт наочно продемонстрував технологічну перевагу американської та союзної авіації.

За словами експерта, поставлені Росією системи протиповітряної оборони С-300, розгорнуті Іраном, не змогли ефективно протистояти ударам і в результаті були знищені. Це, вважає аналітик, стало серйозним ударом по репутації російської військової техніки.

Хоча російська столиця захищена більш сучасними системами С-400 і С-500, армія РФ залишає вразливі місця. Зокрема, йдеться про дефіцит літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, які відіграють ключову роль у виявленні цілей, що низько летять, включаючи безпілотники і крилаті ракети.

Бретон-Гордон також нагадує, що війна проти України вже показала: багато заяв Москви про наявність "передової зброї" виявилися сильно перебільшеними.

Аналітик не виключає, що дії США мають ширший стратегічний задум. На його думку, у Вашингтоні можуть розглядати послідовний тиск на союзників Росії – від Венесуели до Ірану – з метою посилити тиск на Кремль.

Додатковим чинником є роль Ірану у підтримці російської армії. Тегеран довгий час постачав Москві безпілотники та боєприпаси. Якщо ці поставки буде перервано, це може послабити військові можливості Росії.

Експерт вважає, що демонстрація рішучості Вашингтона застосовувати військову силу може змінити розрахунки Кремля. У такій ситуації затягування переговорів та спроба "заморозити" війну проти України вже не виглядають для Москви такою безпечною стратегією.

