Удар по Ирану стал сигналом для Кремля: на Западе заговорили о новой угрозе для Путина

Военная операция США против Ирана уже принесла стратегический результат, даже независимо от дальнейшего развития событий. По мнению западных аналитиков, режим в Тегеране оказался фактически обезглавлен, а последствия этой демонстрации силы могут почувствовать и другие авторитарные лидеры, включая президента России Владимира Путина. Об этом в колонке для The Telegraph пишет военный обозреватель и бывший офицер британской армии Хэмиш де Бретон-Гордон.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Он отмечает, что конфликт наглядно продемонстрировал технологическое превосходство американской и союзной авиации.

По словам эксперта, поставленные Россией системы противовоздушной обороны С-300, развернутые Ираном, не смогли эффективно противостоять ударам и в итоге были уничтожены. Это, считает аналитик, стало серьёзным ударом по репутации российской военной техники.

Хотя российская столица защищена более современными системами С-400 и С-500, у армии РФ остаются уязвимые места. В частности, речь идёт о дефиците самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые играют ключевую роль в выявлении низколетящих целей, включая беспилотники и крылатые ракеты.

Бретон-Гордон также напоминает, что война против Украины уже показала: многие заявления Москвы о наличии "передового оружия" оказались сильно преувеличенными.

Аналитик не исключает, что действия США имеют более широкий стратегический замысел. По его мнению, в Вашингтоне могут рассматривать последовательное давление на союзников России – от Венесуэлы до Ирана – с целью усилить давление на Кремль.

Дополнительным фактором является и роль Ирана в поддержке российской армии. Тегеран долгое время поставлял Москве беспилотники и боеприпасы. Если эти поставки будут прерваны, это может ослабить военные возможности России.

Эксперт считает, что демонстрация решимости Вашингтона применять военную силу может изменить расчёты Кремля. В такой ситуации затягивание переговоров и попытка "заморозить" войну против Украины уже не выглядят для Москвы столь безопасной стратегией.

