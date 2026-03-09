Война на Ближнем Востоке изменяет правила игры: в Киеве предупреждают о новых рисках для Украины

Обострение кризиса на Ближнем Востоке после авиаударов США и Израиля по Тегерану заставляет Украину пересматривать свою внешнеполитическую и стратегию безопасности. В Киеве опасаются, что новый конфликт может отвлечь внимание Вашингтона от войны России против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Символично, что на фоне новых событий в посольстве Ирана в Киеве открыли соболезнования в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи. Тем временем украинские власти и эксперты анализируют возможные последствия эскалации для глобальной безопасности.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, недавно вернувшийся из Израиля, считает, что хаос в регионе может быть выгоден Кремлю. По его словам, новый конфликт усиливает агрессивную риторику российского президента Владимира Путина.

"Когда Вашингтон начал эту войну, Путин улыбался в Кремле. Он может показать, что его доктрина “сила – это право” не работает. Мир меняется", – отметил Резников.

В то же время, по его словам, новая война имеет и противоречивые последствия для Украины. С одной стороны, боевые действия продемонстрировали эффективность украинского опыта борьбы с дронами-камикадзе, которые Иран активно применяет в регионе. С другой стороны, спрос на системы противовоздушной обороны в мире стремительно растет, что может создать дефицит для Украины.

Резников отметил, что многие страны заинтересовались технологиями перехватывающих дронов, однако Украина также нуждается в этих системах для собственной обороны.

Отдельную обеспокоенность вызывают сообщения американских медиа о том, что Россия может передавать Ирану данные о расположении войск США. В Киеве надеются, что если эта информация подтвердится, президент США Дональд Трамп будет вынужден более жестко реагировать на действия Москвы.

Нестабильность в Персидском заливе уже приводит к росту мировых цен на нефть, что может дать дополнительные финансовые ресурсы российской военной экономике. На этом фоне, как отмечают аналитики, внимание Белого дома временно смещается по украинскому вопросу на противостояние с Ираном.

