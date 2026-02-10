Після масового відключення нелегальних терміналів Starlink російські окупанти вдалися до нового виду терору. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI, агресор намагається використати родини українських полонених для забезпечення своїх військових потреб.

Смертельна пастка: Чому реєстрація Starlink на вимогу окупантів загрожує кримінальною відповідальністю

Окупанти чинять психологічний тиск, погрожують і "вимагають офіційно реєструвати Starlink-термінали на себе, щоб надалі використати їх проти України". У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими застерігають: такі дії є надзвичайно небезпечними. Офіційна реєстрація передбачає ідентифікацію особи, що в майбутньому "може стати підставою для кримінальної відповідальності", якщо через цей термінал коригуватимуться удари по цивільних об’єктах чи здійснюватимуться вбивства українців.

У штабі наголошують, що "ворог свідомо експлуатує вразливість родин", адже для російського режиму "життя українців – одноразовий ресурс".

Громадян закликають бути пильними: у разі отримання будь-яких вимог або шантажу необхідно "негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів". Фахівці нададуть необхідні інструкції, як діяти, "щоб не нашкодити собі та близьким".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на фронт окупаційним військам почали терміново постачати термінали супутникового зв'язку російських провайдерів, що працюють через супутники "Ямал" та "Експрес". Експерт із радіотехнологій та радник голови Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") надав детальні інструкції щодо того, як ідентифікувати це обладнання.