На фронт окупаційним військам почали терміново постачати термінали супутникового зв'язку російських провайдерів, що працюють через супутники "Ямал" та "Експрес". Експерт із радіотехнологій та радник голови Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") надав детальні інструкції щодо того, як ідентифікувати це обладнання.

Інструкція для ЗСУ: Сергій Бескрестнов розповів, як виявити російські аналоги Starlink

"Надходить інформація про термінову поставку на фронти ворога терміналів супутникового Інтернету. У Росії є кілька провайдерів швидкісного супутникового Інтернету на основі супутників Ямал і Експрес", — повідомив фахівець.

Як розпізнати ворожі термінали: ключові ознаки

Сергій Бескрестнов виділив чотири основні особливості, які допоможуть українським захисникам виявляти ворожі вузли зв'язку:

Зовнішній вигляд: Антени мають вигляд звичайних супутникових тарілок для телебачення круглої або овальної форми діаметром від 60 до 120 сантиметрів.

Орієнтація: Усі тарілки спрямовані у бік півдня або південного сходу (азимут 110-180 градусів).

Відсутність маскування: На відміну від терміналів Starlink, російські антени зазвичай залишаються відкритими.

"Тарілка візуально буде відкрита. На цих частотах захисний чохол, як на старлинку, буде заважати роботі", — пояснює "Флеш".

Дистанційне використання: Сама антена може знаходитися у тилу, а зв'язок на передову передається за допомогою WiFi-мостів.

Ці дані є критично важливими для ефективного виявлення та подальшого вогневого ураження систем зв'язку противника на лінії зіткнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розглядають різні варіанти, як їм активувати термінали Starlink на фронті. Росіяни вигадують примітивні варіанти, у тому числі відправити когось в ЦНАП за гроші. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в Telegram розповів радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.