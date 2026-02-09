На фронт оккупационным войскам начали срочно поставлять терминалы спутниковой связи российских провайдеров, работающих через спутники "Ямал" и "Экспресс". Эксперт по радиотехнологиям и советник главы Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш") предоставил подробные инструкции по тому, как идентифицировать это оборудование.

Инструкция для ВСУ: Сергей Бескрестнов рассказал, как выявить российские аналоги Starlink

"Поступает информация о срочной поставке на фронты врага терминалов спутникового Интернета. У России есть несколько провайдеров скоростного спутникового Интернета на основе спутников Ямал и Экспресс", — сообщил специалист.

Как распознать вражеские терминалы: ключевые признаки

Сергей Бескрестнов выделил четыре основных особенности, которые помогут украинским защитникам выявлять вражеские узлы связи:

Внешний вид Антенны имеют вид обычных спутниковых тарелок для телевидения круглой или овальной формы диаметром от 60 до 120 сантиметров.

Ориентация: Все тарелки направлены в сторону юга или юго-востока (азимут 110-180 градусов).

Отсутствие маскировки: В отличие от терминалов Starlink, русские антенны обычно остаются открытыми.

"Тарелка визуально будет открыта. На этих частотах защитный чехол, как на старлинке, будет мешать работе", — объясняет Флэш.

Дистанционное использование: Сама антенна может находиться в тылу, а связь на передовую передается с помощью WiFi-мостов.

Эти данные критически важны для эффективного обнаружения и последующего огневого поражения систем связи противника на линии столкновения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска рассматривают разные варианты, как им активировать терминалы Starlink на фронте. Россияне придумывают примитивные варианты, в том числе отправить кого-нибудь в ЦНАП за деньги. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник главы Минобороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.