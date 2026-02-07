Росіяни на фронті у паніці: на що йдуть, щоб активувати термінали Starlink

Російські окупаційні війська розглядають різні варіанти, як їм активувати термінали Starlink на фронті. Росіяни вигадують примітивні варіанти, у тому числі відправити когось в ЦНАП за гроші. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в Telegram розповів радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі іх ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Starlink з дрона-трофея і т.д", — пише Флеш.

Він закликав українців не хвилюватися, оскільки у Міністерстві оборони України зазделегідь усе розуміли і придумували як ризики, так і протидії. За словами Бескретнова, у разі активовації таких Starlink їх буде заблоковано, а на тих, хто вирішить допомогати ворогу — чекатиме покарання.

"Всі ці Starlink ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", — резюмував радник голови Міноборони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для російських військових майже 90% підрозділів армії РФ на фронті зіткнулися із втратою зв'язку. Про це повідомляють російські військові блогери, зазначаючи, що через блокування терміналів управління військами виявилося серйозно утрудненим, а "зв'язок фактично поринув у хаос".

Як пише The Telegraph, Україна уклала угоду з Ілоном Маском та компанією SpaceX, згідно з якою на території країни можуть функціонувати лише термінали Starlink, зареєстровані у Києві. Крім того, була введена технічна швидкість-обмежувач в 75 км/год, що автоматично виводить з ладу пристрої, встановлені на озброєнні, що швидко рухається, включаючи безпілотники.



