Росіяни на фронті у паніці: на що йдуть, щоб активувати термінали Starlink

Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська розглядають різні варіанти, як їм активувати термінали Starlink на фронті. Росіяни вигадують примітивні варіанти, у тому числі відправити когось в ЦНАП за гроші. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в Telegram розповів радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Він закликав українців не хвилюватися, оскільки у Міністерстві оборони України зазделегідь усе розуміли і придумували як ризики, так і протидії. За словами Бескретнова, у разі активовації таких Starlink їх буде заблоковано, а на тих, хто вирішить допомогати ворогу — чекатиме покарання.
Читайте також на порталі "Коментарі" — після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для російських військових майже 90% підрозділів армії РФ на фронті зіткнулися із втратою зв'язку. Про це повідомляють російські військові блогери, зазначаючи, що через блокування терміналів управління військами виявилося серйозно утрудненим, а "зв'язок фактично поринув у хаос".
Як пише The Telegraph, Україна уклала угоду з Ілоном Маском та компанією SpaceX, згідно з якою на території країни можуть функціонувати лише термінали Starlink, зареєстровані у Києві. Крім того, була введена технічна швидкість-обмежувач в 75 км/год, що автоматично виводить з ладу пристрої, встановлені на озброєнні, що швидко рухається, включаючи безпілотники.