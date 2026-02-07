Россияне на фронте в панике: на что идут, чтобы активировать терминалы Starlink

Российские оккупационные войска рассматривают разные варианты, как им активировать терминалы Starlink на фронте. Россияне придумывают примитивные варианты, в том числе отправить кого-нибудь в ЦНАП за деньги. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник главы Минобороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Starlink с дрона-трофея и т.д", — пишет Флэш.

Он призвал украинцев не беспокоиться, поскольку в Министерстве обороны Украины заранее все понимали и придумывали как риски, так и противодействия. По словам Бескретнова, в случае активации таких Starlink они будут заблокированы, а тех, кто решит помогать врагу — будет ждать наказания.

"Все эти Starlink мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение и не малое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому, мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", — резюмировал советник главы Минобороны.

Читайте на портале "Комментарии" — после отключения спутникового интернет-соединения Starlink для российских военных почти 90% подразделений армии РФ на фронте столкнулись с потерей связи. Об этом сообщают российские военные блоггеры, отмечая, что из-за блокирования терминалов управление войсками оказалось серьезно затруднено, а "связь фактически погрузилась в хаос".

Украина заключила соглашение с Илоном Маском и компанией SpaceX, согласно которой на территории страны могут функционировать только терминалы Starlink, зарегистрированные в Киеве. Кроме того, была введена техническая скорость-ограничитель в 75 км/ч, что автоматически выводит из строя устройства, установленные на быстро движущемся вооружении, включая беспилотники.



