На Заході розповіли, чому відключення РФ від Starlink стало шансом для ЗСУ

Після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для російських військових майже 90% підрозділів армії РФ на фронті зіткнулися із втратою зв'язку. Про це повідомляють російські військові блогери, зазначаючи, що через блокування терміналів управління військами виявилося серйозно утрудненим, а "зв'язок фактично поринув у хаос".

Як пише The Telegraph, Україна уклала угоду з Ілоном Маском та компанією SpaceX, згідно з якою на території країни можуть функціонувати лише термінали Starlink, зареєстровані у Києві. Крім того, була введена технічна швидкість-обмежувач в 75 км/год, що автоматично виводить з ладу пристрої, встановлені на озброєнні, що швидко рухається, включаючи безпілотники.

Внаслідок цього контрабандні термінали, які раніше активно використовували російські війська, перестали працювати.

Аналітики вважають, що цей крок може дати українським силам тактичну перевагу найближчими тижнями та місяцями.

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Серес Кузан зазначив, що у довгостроковій перспективі Росія зможе частково компенсувати втрати за рахунок альтернативних засобів зв'язку — радіостанцій, наземних мереж та оптоволоконних ліній. Однак у короткостроковому періоді блокування Starlink створює серйозні збої: російським військам доводиться екстрено відновлювати радіозв'язок, перезапускати мобільні мережі та розгортати вразливі Wi-Fi-мости, що обмежує бойові дії та застосування БПЛА.

The Telegraph зазначає, що особливо відчутним удар стане по можливості РФ використовувати повітряні, наземні та морські дрони, що критично залежать від супутникового інтернету. Російські військові блогери вже називають те, що відбувається відкатом на "кілька років" через вимушений переход на застарілі технології.

