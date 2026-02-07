На Западе рассказали, почему отключение РФ от Starlink стало шансом для ВСУ

После отключения спутникового интернет-соединения Starlink для российских военных почти 90% подразделений армии РФ на фронте столкнулись с потерей связи. Об этом сообщают российские военные блогеры, отмечая, что из-за блокировки терминалов управление войсками оказалось серьезно затруднено, а "связь фактически погрузилась в хаос".

Как пишет The Telegraph, Украина заключила соглашение с Илоном Маском и компанией SpaceX, согласно которому на территории страны могут функционировать только терминалы Starlink, зарегистрированные в Киеве. Кроме того, была введена техническая скорость-ограничитель в 75 км/ч, что автоматически выводит из строя устройства, установленные на быстродвижущемся вооружении, включая беспилотники.

В результате контрабандные терминалы, которые ранее активно использовали российские войска, перестали работать.

Аналитики считают, что этот шаг может дать украинским силам тактическое преимущество в ближайшие недели и месяцы.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Серес Кузан отметил, что в долгосрочной перспективе Россия сможет частично компенсировать потери за счет альтернативных средств связи — радиостанций, наземных сетей и оптоволоконных линий. Однако в краткосрочном периоде блокировка Starlink создает серьезные сбои: российским войскам приходится экстренно восстанавливать радио-связь, перезапускать мобильные сети и разворачивать уязвимые Wi-Fi-мосты, что напрямую ограничивает боевые действия и применение БПЛА.

The Telegraph отмечает, что особенно ощутимым удар станет по возможностям РФ использовать воздушные, наземные и морские дроны, критически зависящие от спутникового интернета. Российские военные блогеры уже называют происходящее откатом на "несколько лет" из-за вынужденного перехода на устаревшие технологии.

