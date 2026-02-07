logo

На Западе рассказали, почему отключение РФ от Starlink стало шансом для ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, почему отключение РФ от Starlink стало шансом для ВСУ

После блокировки спутникового интернета до 90% российских подразделений на фронте потеряли связь

7 февраля 2026, 11:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После отключения спутникового интернет-соединения Starlink для российских военных почти 90% подразделений армии РФ на фронте столкнулись с потерей связи. Об этом сообщают российские военные блогеры, отмечая, что из-за блокировки терминалов управление войсками оказалось серьезно затруднено, а "связь фактически погрузилась в хаос".

На Западе рассказали, почему отключение РФ от Starlink стало шансом для ВСУ

ВСУ. Фото: из открытых источников

Как пишет The Telegraph, Украина заключила соглашение с Илоном Маском и компанией SpaceX, согласно которому на территории страны могут функционировать только терминалы Starlink, зарегистрированные в Киеве. Кроме того, была введена техническая скорость-ограничитель в 75 км/ч, что автоматически выводит из строя устройства, установленные на быстродвижущемся вооружении, включая беспилотники.

В результате контрабандные терминалы, которые ранее активно использовали российские войска, перестали работать. 

Аналитики считают, что этот шаг может дать украинским силам тактическое преимущество в ближайшие недели и месяцы.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Серес Кузан отметил, что в долгосрочной перспективе Россия сможет частично компенсировать потери за счет альтернативных средств связи — радиостанций, наземных сетей и оптоволоконных линий. Однако в краткосрочном периоде блокировка Starlink создает серьезные сбои: российским войскам приходится экстренно восстанавливать радио-связь, перезапускать мобильные сети и разворачивать уязвимые Wi-Fi-мосты, что напрямую ограничивает боевые действия и применение БПЛА.

The Telegraph отмечает, что особенно ощутимым удар станет по возможностям РФ использовать воздушные, наземные и морские дроны, критически зависящие от спутникового интернета. Российские военные блогеры уже называют происходящее откатом на "несколько лет" из-за вынужденного перехода на устаревшие технологии.

Читайте также на портале "Комментарии" - российские солдаты стреляют друг по другу: партизаны рассказали, почему армию РФ охватил хаос.



