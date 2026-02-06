Российские солдаты стреляют друг по другу: партизаны рассказали, почему армию РФ охватил хаос

В рядах вооруженных сил России фиксируется массовый отказ терминалов Starlink, из-за чего управление войск фактически парализовано и уже зафиксированы случаи "дружественного огня". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Наши источники из 122-го мотострелкового полка (Купянское направление) и 1152-го полка (Запорожское направление) сообщают об одной и той же картине — управление войсками фактически парализовано", — говорится в публикации.

Поскольку в подразделениях РФ практически полный отказ в работе терминалов Starlink, российские связисты находятся в отчаянии. В частности: попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за другой; штатные средства РЭБ регулярно глушат, в том числе собственные рации.

"Без устойчивой связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям — и не только от противника", — отмечают в "АТЕШ".

Так, на Запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел "дружеский огонь". Российские подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим же. В результате оккупанты сами уничтожили свою штурмовую группу из 12 человек.

"Зависимость российской армии от гражданских технологий сыграла против нее. Как только связь исчезает — управление рассыпается, а войска начинают истреблять сами себя", — подчеркнули в партизанском движении.

терминалы спутниковой связи Starlink , которые могли использовать российские военные, уже заблокированы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и обороны Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Украине идет масштабный процесс верификации терминалов Starlink. Первая волна устройств, которые внесли в так называемый "белый список", уже работает. Обновление таких списков происходит ежесуточно. В то же время пользователей, чьи терминалы были поданы на регистрацию, но еще не активировались, призывают набраться терпения.



