Російські солдати стріляють один по одному: партизани розповіли, чому армію РФ охопив хаос

У лавах збройних сил Росії фіксується масова відмова терміналів Starlink, через що управління військ фактично паралізовано і вже зафіксовані випадки "дружнього вогню". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Наші джерела зі 122-го мотострілецького полку (Куп'янський напрямок) і 1152-го полку (Запорізький напрямок) повідомляють про одну й ту саму картину — управління військами фактично паралізовано", — йдеться в публікації.

Оскільки в підрозділах РФ практично повна відмова в роботі терміналів Starlink, російські зв'язківці перебувають у відчаї. Зокрема: спроби розгорнути резервні канали зв'язку провалюються одна за одною; штатні засоби РЕБ регулярно глушать, зокрема власні рації.

"Без стійкого зв'язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до важких втрат — і не тільки від противника", — зауважують в "АТЕШ".

Так, на Запорізькому напрямку через повний розрив комунікації стався "дружній вогонь". Російські підрозділи, не маючи жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїх же. У результаті окупанти самі знищили свою штурмову групу з 12 осіб.

"Залежність російської армії від цивільних технологій зіграла проти неї. Щойно зв'язок зникає — управління розсипається, а війська починають винищувати самі себе", — підкреслили в партизанському русі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — термінали супутникового зв’язку Starlink, які могли використовувати російські військові, вже заблоковано. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Україні триває масштабний процес верифікації терміналів Starlink. Перша хвиля пристроїв, які внесли до так званого "білого списку", вже працює. Оновлення таких списків відбувається щодоби. Водночас користувачів, чиї термінали були подані на реєстрацію, але ще не активувалися, закликають набратися терпіння.



