logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Смертельная ловушка: Почему регистрация Starlink по требованию оккупантов грозит уголовной ответственностью
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельная ловушка: Почему регистрация Starlink по требованию оккупантов грозит уголовной ответственностью

Шантаж Starlink: Россия заставляет семьи пленных регистрировать терминалы для нужд оккупантов

10 февраля 2026, 19:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

После массового отключения нелегальных терминалов Starlink российские оккупанты прибегли к новому виду террора. Как сообщает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI, агрессор пытается использовать семьи украинских пленников для обеспечения своих военных нужд.

Смертельная ловушка: Почему регистрация Starlink по требованию оккупантов грозит уголовной ответственностью

Смертельная ловушка: Почему регистрация Starlink по требованию окупантов угрожает уголовной ответственностью

Оккупанты оказывают психологическое давление, угрожают и "требуют официально регистрировать Starlink-терминалы на себя, чтобы в дальнейшем использовать их против Украины". В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предостерегают: такие действия чрезвычайно опасны. Официальная регистрация предусматривает идентификацию лица, которое в будущем может стать основанием для уголовной ответственности, если через этот терминал будут корректироваться удары по гражданским объектам или будут осуществляться убийства украинцев.

В штабе подчеркивают, что "враг сознательно эксплуатирует уязвимость семей", ведь для российского режима "жизнь украинцев – одноразовый ресурс".

Граждан призывают быть бдительными: в случае получения каких-либо требований или шантажа необходимо "немедленно обращаться в Координационный штаб и правоохранительные органы". Специалисты предоставят необходимые инструкции, как действовать, "чтобы не навредить себе и близким".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фронт оккупационным войскам начали срочно поставлять терминалы спутниковой связи российских провайдеров, работающих через спутники "Ямал" и "Экспресс". Эксперт по радиотехнологиям и советник главы Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш") предоставил подробные инструкции по тому, как идентифицировать это оборудование.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости