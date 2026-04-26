"Сільпо" шукає на роботу провидицю: які вимоги до незвичної вакансії

Українська мережа супермаркетів "Сільпо" разом з платформою Happy Monday оголосила нестандартну вакансію. Компанія шукає провидицю. У "Сільпо" очікують, шо ця людина вміє бачити крізь час, читати настрій гостей та створювати атмосферу магії.

В описі вакансії від "Сільпо" на провидицю зазначено, що майбутній кандидат має працювати з картами Таро та магічною кулею. Серед "професійних навичок" роботодавець назвав читання рун, а серед особистих якостей — здатність передбачати майбутнє.

Також у "Сільпо" уточнили, що шукають людину, яка з першого погляду вміє зчитувати настрій і запити гостей, любить бути в центрі уваги та володіє мистецтвом розповіді. Окремо наголошується на "покликанні до пророцтва й магії".

Сільпо шукає провидицю. Фото: silpoua / instagram

У коментарях до допису частина користувачів припустила, що йдеться про нову маркетингову кампанію або креативну роль для взаємодії з покупцями. Інші користувачі вважають, що провидиця буде створювати передбачення на чеках після покупок.

У компанії поки не розкривають деталей і пообіцяли згодом пояснити, у чому саме полягатиме робота. Охочим запропонували залишати коментарі під публікацією вакансії.

