"Сільпо" ищет на работу провидицу: какие требования к необычной вакансии

"Сільпо" объявил вакансию провидицы. Какие требования к кандидатам и что известно о работе.

26 апреля 2026, 18:10
Slava Kot

Украинская сеть супермаркетов "Сільпо" вместе с платформой Happy Monday объявила нестандартную вакансию. Компания ищет провидицу. В "Сільпо" ожидают, что этот человек умеет видеть через время, читать настроение гостей и создавать атмосферу магии.

"Сільпо" ищет провидицу. Фото из открытых источников

В описании вакансии от "Сільпо" на провидицу указано, что будущий кандидат должен работать с картами Таро и магическим шаром. Среди "профессиональных навыков" работодатель назвал чтение рун, а среди личных качеств – способность предвидеть будущее.

Также в "Сільпо" уточнили, что ищут человека, который с первого взгляда умеет считывать настроение и запросы гостей, любит быть в центре внимания и владеет искусством повествования. Отдельно отмечается "призвание к пророчеству и магии".

Сильпо ищет провидицу. Фото: silpoua/instagram

В комментариях к сообщению часть пользователей предположила, что речь идет о новой маркетинговой кампании или креативной роли для взаимодействия с покупателями. Другие пользователи считают, что провидица будет создавать предсказания на чеках после покупок.

В компании пока не раскрывают деталей и пообещали впоследствии объяснить, в чем именно состоит работа. Желающим предложили оставлять комментарии под публикацией вакансии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о работе мечты для любителей кошек. Это вакансия, в которой предлагают 3615 гривен в час. В задачу входит включение классической музыки и покупки игрушек для кошки.

Также "Комментарии" писали о трех профессиях, которые быстрее всего исчезают из-за искусственного интеллекта. Что показал анализ 180 млн вакансий.



Источник: https://www.instagram.com/p/DXeGbN6De8X/
