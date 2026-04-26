"Сільпо" ищет на работу провидицу: какие требования к необычной вакансии

Украинская сеть супермаркетов "Сільпо" вместе с платформой Happy Monday объявила нестандартную вакансию. Компания ищет провидицу. В "Сільпо" ожидают, что этот человек умеет видеть через время, читать настроение гостей и создавать атмосферу магии.

В описании вакансии от "Сільпо" на провидицу указано, что будущий кандидат должен работать с картами Таро и магическим шаром. Среди "профессиональных навыков" работодатель назвал чтение рун, а среди личных качеств – способность предвидеть будущее.

Также в "Сільпо" уточнили, что ищут человека, который с первого взгляда умеет считывать настроение и запросы гостей, любит быть в центре внимания и владеет искусством повествования. Отдельно отмечается "призвание к пророчеству и магии".

В комментариях к сообщению часть пользователей предположила, что речь идет о новой маркетинговой кампании или креативной роли для взаимодействия с покупателями. Другие пользователи считают, что провидица будет создавать предсказания на чеках после покупок.

В компании пока не раскрывают деталей и пообещали впоследствии объяснить, в чем именно состоит работа. Желающим предложили оставлять комментарии под публикацией вакансии.

