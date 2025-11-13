Три професії, які найшвидше зникають через ШІ: аналіз 180 млн вакансій

Технологічна революція, спричинена штучним інтелектом, стрімко змінює світ праці. Нове масштабне дослідження, засноване на аналізі 180 мільйонів вакансій у різних країнах, виявило три професії, які постраждали від впливу ШІ найбільше.

Художники, письменники та фотографи постраждали від впливу штучного інтелекту

Технічний директор компаній Revealer та Bloomberry, експерт з ринків праці Хенлі Вінг Чіу, проаналізував вакансії, розміщені у період з січня 2023 по жовтень 2025 року. Його метою було з’ясувати, які професії найшвидше скорочуються або, навпаки, демонструють зростання на тлі бурхливого розвитку штучного інтелекту.

Попри побоювання щодо масового безробіття, дослідження показало, що ШІ не руйнує весь ринок праці, але вибірково впливає на окремі галузі. Переважно це творчі професії.

За даними аналізу, найбільше скорочення вакансій спостерігається у трьох професіях:

художники комп’ютерної графіки — 32,7%

фотографи — 28,1%

письменники — 27,9%

Також суттєве зниження кількості пропозицій відбулося серед експертів зі сталого розвитку — 27,6%, журналістів — 21,8% та відеооператорів — 14,1%.

"Більшість робочих місць у нашому аналізі не зазнали різкого падіння. Але було б нещиро стверджувати, що штучний інтелект не має жодного впливу. Він сильно б’є по деяких творчих роботах", — вказує Чіу.

Разом із тим експерт наголошує, що є професії, які демонструють зростання попиту. Зазвичай це сфери, які передбачають емпатію, стратегічне мислення або складне вирішення проблем.

За даними Чіу в еру штучного інтелекту попит зріс на такі посади:

- інженери машинного навчання — 39,6%

- юридичні директори — 20,6%

- іпотечні кредитні спеціалісти — 14,4%

- фармацевти — 13,5%

За словами Чіу, вибірка у два роки ще не довгострокова перспектива, але вже зараз видно, що вплив ШІ на ринок праці вибірковий і "тенденція поки що не дуже обнадійлива".

