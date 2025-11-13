Три профессии, которые быстрее всего исчезают из-за ИИ: анализ 180 млн вакансий

Технологическая революция, вызванная искусственным интеллектом, стремительно изменяет мир труда. Новое масштабное исследование, основанное на анализе 180 миллионов вакансий в разных странах, выявило три профессии, пострадавших от влияния ИИ больше всего.

Художники, писатели и фотографы пострадали от воздействия искусственного интеллекта

Технический директор компаний Revealer и Bloomberry, эксперт по рынкам труда Хенли Винг Чиу, проанализировал вакансии, размещенные в период с января 2023 по октябрь 2025 года. Его целью было выяснить, какие профессии быстрее всего сокращаются или, наоборот, демонстрируют рост на фоне бурного развития искусственного интеллекта.

Несмотря на опасения массовой безработицы, исследование показало, что ИИ не разрушает весь рынок труда, но избирательно влияет на отдельные отрасли. В основном это творческие профессии.

По данным анализа, наибольшее сокращение вакансий наблюдается в трех профессиях:

художники компьютерной графики – 32,7%

фотографы – 28,1%

писатели – 27,9%

Также существенное снижение количества предложений произошло среди экспертов по устойчивому развитию – 27,6%, журналистов – 21,8% и видеооператоров – 14,1%.

"Большинство рабочих мест в нашем анализе не подверглось резкому падению. Но было бы неискренно утверждать, что искусственный интеллект не имеет никакого влияния. Он сильно бьет по некоторым творческим работам", — указывает Чиу.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что есть профессии, демонстрирующие рост спроса. Обычно это сферы, подразумевающие эмпатию, стратегическое мышление или сложное решение проблем.

По данным Чиу в эру искусственного интеллекта спрос вырос на следующие должности:

— инженеры машинного обучения – 39,6%

— юридические директора – 20,6%

— ипотечные кредитные специалисты – 14,4%

— фармацевты – 13,5%

По словам Чиу, выборка в два года еще не долгосрочная перспектива, но уже сейчас видно, что влияние ИИ на рынок труда выборочное и "тенденция пока не очень обнадеживающая".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 специальностях будущего, которые станут популярными.

Также "Комментарии" писали о профессии, которая может исчезнуть через три года из-за искусственного интеллекта.