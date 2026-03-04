Що буде зі стажем, якщо не перевести трудову книжку в електронний формат

В Україні триває масштабний процес переходу від паперових трудових книжок до електронних. Через це дедалі більше громадян хвилюються: чи можуть вони втратити страховий стаж, якщо не оцифрують свою трудову книжку до встановленого терміну.

Стаж не зникне, але є нюанс: українців попередили про дедлайн оцифрування трудових книжок

Як повідомили в Пенсійний фонд України, дедлайн завершення оцифрування паперових трудових книжок визначений на 10 червня 2026 року. Однак відомство наголошує: відсутність електронної версії документа не означає втрату страхового стажу.

Що означає оцифрування трудової книжки

Оцифрування – це процес перенесення даних із паперової трудової книжки до електронного реєстру. Фактично йдеться про створення цифрового дубліката трудової історії людини, який зберігатиметься у державній базі.

Електронна трудова книжка є частиною масштабної реформи цифровізації соціальних послуг. Її головна мета – спростити облік трудового стажу та автоматизувати призначення пенсій.

Після повного переходу до електронної системи громадяни зможуть:

– переглядати свій трудовий стаж онлайн

– швидше оформлювати пенсію

– підтверджувати професійний досвід без паперових документів

– уникнути втрати даних через пошкодження або втрату книжки

Фактично система повинна замінити паперові трудові книжки, які використовувалися десятиліттями.

Чи можуть українці втратити стаж

У Пенсійному фонді підкреслюють: сам страховий стаж не зникає навіть у разі відсутності електронної копії трудової книжки.

Законодавство не передбачає анулювання стажу лише через те, що документ не був оцифрований.

Це означає, що:

– стаж, набутий до 2004 року, залишається чинним

– стаж після 2004 року вже автоматично зберігається в державному реєстрі

– оцифрування має рекомендаційний характер

Основна причина, через яку держава закликає громадян переводити документи в електронний формат, – захист інформації про трудову діяльність.

Паперові книжки можуть втрачатися, псуватися або знищуватися. Якщо ж дані зберігаються в електронному реєстрі, їх значно легше відновити.

Який стаж уже зберігається в електронній системі

Важливо розуміти, що трудовий стаж після 2004 року вже оцифрований автоматично.

Саме з цього року в Україні почала діяти система персоніфікованого обліку страхових внесків.

Це означає, що:

– усі відрахування до Пенсійного фонду фіксуються у державному реєстрі

– роботодавці передають інформацію про зарплату і внески

– стаж підтверджується автоматично

Тобто період роботи після 2004 року не залежить від паперової трудової книжки.

Основна проблема стосується саме роботи до цього часу, коли єдиним підтвердженням стажу часто залишаються паперові записи.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку

Хоча стаж не зникає, відсутність цифрової копії може створити певні труднощі під час оформлення пенсії.

У такому випадку Пенсійному фонду доведеться:

– перевіряти паперові записи

– шукати архівні документи

– підтверджувати стаж через підприємства або архіви

Це може зайняти значно більше часу.

Іноді людям доводиться шукати:

– архівні довідки з підприємств

– накази про прийом на роботу

– уточнювальні довідки з архівів

Саме тому оцифрування значно спрощує майбутнє оформлення пенсії.

Кому особливо варто оцифрувати трудову книжку

У Пенсійному фонді рекомендують перевести документи в електронний формат практично всім працівникам.

Особливо це важливо для:

– людей, які працювали до 2004 року

– громадян, що втратили або пошкодили трудову книжку

– українців, які працюють за кордоном

– тих, хто часто змінював місце роботи

У таких випадках електронна база стає надійною гарантією збереження інформації.

Хто повинен подавати дані

Формально обов’язок передавати інформацію про трудову діяльність покладається на роботодавців. Саме вони повинні завантажувати дані про працівників до електронної системи.

Однак у Пенсійному фонді радять громадянам самостійно перевіряти наявність інформації у реєстрі.

Якщо даних немає, їх можна додати самостійно через:

– вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду

– завантаження сканкопій трудової книжки

– подання заяви онлайн

Таким чином, хоча оцифрування трудових книжок не є обов’язковою умовою для збереження стажу, воно значно спрощує життя майбутнім пенсіонерам і захищає їхні трудові права.

