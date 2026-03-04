Что будет со стажем, если не перевести трудовую книжку в электронный формат

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине идет масштабный процесс перехода от бумажных трудовых книжек к электронным. Поэтому все больше граждан волнуются: могут ли они потерять страховой стаж, если не оцифруют свою трудовую книжку до установленного срока .
Стаж не исчезнет, но есть нюанс: украинцев предупредили о дедлайне оцифровки трудовых книжек
Как сообщили в Пенсионный фонд Украины , дедлайн завершения оцифровки бумажных трудовых книжек намечен на 10 июня 2026 года . Однако ведомство отмечает: отсутствие электронной версии документа не означает потерю страхового стажа .
Оцифровка – это процесс переноса данных из бумажной трудовой книжки в электронный реестр. Фактически речь идет о создании цифрового дубликата трудовой истории человека , хранящегося в государственной базе.
Электронная трудовая книжка является частью масштабной реформы цифровизации социальных услуг. Ее главная цель – упростить учет трудового стажа и автоматизировать назначение пенсий .
После полного перехода в электронную систему граждане смогут:
– просматривать свой трудовой стаж онлайн
– быстрее оформлять пенсию
– подтверждать профессиональный опыт без бумажных документов
– избежать потери данных из-за повреждения или потери книги
Фактически система должна заменить бумажные трудовые книжки , использовавшиеся десятилетиями.
В Пенсионном фонде подчеркивают: сам страховой стаж не исчезает даже в случае отсутствия электронной копии трудовой книжки .
Законодательство не предусматривает аннулирования стажа только потому, что документ не был оцифрован.
Это означает, что:
– стаж, приобретенный до 2004 года, остается в силе
– стаж после 2004 года автоматически сохраняется в государственном реестре
– оцифровка носит рекомендательный характер
Основная причина, по которой государство призывает граждан переводить документы в электронный формат – защита информации о трудовой деятельности .
Бумажные книги могут теряться, портиться или уничтожаться. Если данные хранятся в электронном реестре, их значительно легче восстановить.
Важно понимать, что трудовой стаж после 2004 года уже оцифрован автоматически .
Именно с этого года в Украине начала действовать система персонифицированного учета страховых взносов.
Это означает, что:
– все отчисления в Пенсионный фонд фиксируются в государственном реестре
– работодатели передают информацию о зарплате и взносах
– стаж подтверждается автоматически
То есть период работы после 2004 года не зависит от бумажной трудовой книжки .
Основная проблема касается именно работы до сих пор, когда единственным подтверждением стажа часто остаются бумажные записи.
Хотя стаж не исчезает, отсутствие цифровой копии может создать определенные трудности при оформлении пенсии .
В таком случае Пенсионному фонду придется:
– проверять бумажные записи
– искать архивные документы
– подтверждать стаж через предприятия или архивы
Это может занять гораздо больше времени.
Иногда людям приходится искать:
– архивные справки с предприятий
– приказы о приеме на работу
– уточняющие справки из архивов
Именно поэтому оцифровка значительно упрощает будущее оформление пенсии .
В Пенсионном фонде советуют перевести документы в электронный формат практически всем работникам.
Особенно это важно для:
– людей, работавших до 2004 года
– граждан, потерявших или повредивших трудовую книжку
– украинцев, работающих за границей
– тех, кто часто менял место работы
В таких случаях электронная база становится надежной гарантией сохранения информации .
Формально обязанность передавать информацию о трудовой деятельности возлагается на работодателей. Именно они должны скачивать данные о работниках в электронную систему.
Однако в Пенсионном фонде советуют гражданам самостоятельно проверять наличие информации в реестре .
Если данных нет, их можно добавить самостоятельно через:
– вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда
– загрузка сканкопий трудовой книжки
– подача заявления онлайн
Таким образом, хотя оцифровка трудовых книжек не является обязательным условием для сохранения стажа, она значительно упрощает жизнь будущим пенсионерам и защищает их трудовые права .
Читайте также в "Комментариях", что многодетным родителям упростили процедуру отсрочки во время мобилизации.