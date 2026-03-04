Что будет со стажем, если не перевести трудовую книжку в электронный формат

В Украине идет масштабный процесс перехода от бумажных трудовых книжек к электронным. Поэтому все больше граждан волнуются: могут ли они потерять страховой стаж, если не оцифруют свою трудовую книжку до установленного срока .

Стаж не исчезнет, но есть нюанс: украинцев предупредили о дедлайне оцифровки трудовых книжек

Как сообщили в Пенсионный фонд Украины , дедлайн завершения оцифровки бумажных трудовых книжек намечен на 10 июня 2026 года . Однако ведомство отмечает: отсутствие электронной версии документа не означает потерю страхового стажа .

Что означает оцифровка трудовой книги

Оцифровка – это процесс переноса данных из бумажной трудовой книжки в электронный реестр. Фактически речь идет о создании цифрового дубликата трудовой истории человека , хранящегося в государственной базе.

Электронная трудовая книжка является частью масштабной реформы цифровизации социальных услуг. Ее главная цель – упростить учет трудового стажа и автоматизировать назначение пенсий .

После полного перехода в электронную систему граждане смогут:

– просматривать свой трудовой стаж онлайн

– быстрее оформлять пенсию

– подтверждать профессиональный опыт без бумажных документов

– избежать потери данных из-за повреждения или потери книги

Фактически система должна заменить бумажные трудовые книжки , использовавшиеся десятилетиями.

Могут ли украинцы потерять стаж

В Пенсионном фонде подчеркивают: сам страховой стаж не исчезает даже в случае отсутствия электронной копии трудовой книжки .

Законодательство не предусматривает аннулирования стажа только потому, что документ не был оцифрован.

Это означает, что:

– стаж, приобретенный до 2004 года, остается в силе

– стаж после 2004 года автоматически сохраняется в государственном реестре

– оцифровка носит рекомендательный характер

Основная причина, по которой государство призывает граждан переводить документы в электронный формат – защита информации о трудовой деятельности .

Бумажные книги могут теряться, портиться или уничтожаться. Если данные хранятся в электронном реестре, их значительно легче восстановить.

Какой стаж уже хранится в электронной системе

Важно понимать, что трудовой стаж после 2004 года уже оцифрован автоматически .

Именно с этого года в Украине начала действовать система персонифицированного учета страховых взносов.

Это означает, что:

– все отчисления в Пенсионный фонд фиксируются в государственном реестре

– работодатели передают информацию о зарплате и взносах

– стаж подтверждается автоматически

То есть период работы после 2004 года не зависит от бумажной трудовой книжки .

Основная проблема касается именно работы до сих пор, когда единственным подтверждением стажа часто остаются бумажные записи.

Что будет, если не оцифровать трудовую книжку

Хотя стаж не исчезает, отсутствие цифровой копии может создать определенные трудности при оформлении пенсии .

В таком случае Пенсионному фонду придется:

– проверять бумажные записи

– искать архивные документы

– подтверждать стаж через предприятия или архивы

Это может занять гораздо больше времени.

Иногда людям приходится искать:

– архивные справки с предприятий

– приказы о приеме на работу

– уточняющие справки из архивов

Именно поэтому оцифровка значительно упрощает будущее оформление пенсии .

Кому особенно стоит оцифровать трудовую книжку

В Пенсионном фонде советуют перевести документы в электронный формат практически всем работникам.

Особенно это важно для:

– людей, работавших до 2004 года

– граждан, потерявших или повредивших трудовую книжку

– украинцев, работающих за границей

– тех, кто часто менял место работы

В таких случаях электронная база становится надежной гарантией сохранения информации .

Кто должен подавать данные

Формально обязанность передавать информацию о трудовой деятельности возлагается на работодателей. Именно они должны скачивать данные о работниках в электронную систему.

Однако в Пенсионном фонде советуют гражданам самостоятельно проверять наличие информации в реестре .

Если данных нет, их можно добавить самостоятельно через:

– вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда

– загрузка сканкопий трудовой книжки

– подача заявления онлайн

Таким образом, хотя оцифровка трудовых книжек не является обязательным условием для сохранения стажа, она значительно упрощает жизнь будущим пенсионерам и защищает их трудовые права .

