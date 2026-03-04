Відстрочка без довідок і черг: багатодітним батькам різко спростили процедуру під час мобілізації

В Україні змінили порядок отримання відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків. Тепер частина військовозобов’язаних чоловіків зможе оформити відстрочку значно швидше та без збору великої кількості довідок. Новий механізм передбачає автоматичну перевірку даних у державних реєстрах.

Мін’юст і Міноборони запустили новий механізм: частина чоловіків зможе оформити відстрочку дистанційно

Про зміни повідомили в Міністерство юстиції України. Рішення ухвалили спільно з Міністерство оборони України.

Що змінилося для багатодітних батьків

Раніше чоловікам, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, доводилося проходити довгу бюрократичну процедуру. Особливо складною вона була для тих, чиї діти народжені у різних шлюбах.

Для отримання відстрочки необхідно було:

– особисто звертатися до територіального центру комплектування або ЦНАП

– подавати паперові копії свідоцтв про народження дітей

– підтверджувати відсутність боргів зі сплати аліментів

– отримувати окремі витяги з державних реєстрів

У багатьох випадках це означало кілька візитів до різних установ і збір великого пакета документів.

Тепер частину цієї процедури переводять у цифровий формат.

Як працюватиме нова система

Головна зміна полягає в тому, що перевірка даних відбуватиметься автоматично через державні реєстри.

Алгоритм звірятиме:

– дані про народження дітей

– інформацію про батьківство

– наявність або відсутність боргів за аліментами

Якщо система підтвердить, що чоловік має трьох і більше дітей до 18 років і не перебуває у реєстрі боржників, додаткові довідки більше не знадобляться.

Це дозволяє значно скоротити бюрократію та мінімізувати людський фактор, зазначають у Мін’юсті.

Фактично держава переходить до моделі, коли реєстри взаємодіють між собою, а громадяни не повинні самостійно збирати інформацію, яка вже є у державних базах даних.

Важлива умова для автоматичної перевірки

Втім, новий механізм працюватиме лише за певних умов. Для автоматичної перевірки в актових записах про народження дітей має бути зазначений податковий номер батька (РНОКПП).

Саме цей ідентифікатор дозволяє системі коректно зв’язати записи різних реєстрів.

Якщо у свідоцтві про народження дитини податковий номер батька відсутній, система не зможе автоматично підтвердити інформацію.

У такому випадку дані доведеться оновити через органи ДРАЦС.

Для цього потрібно:

– звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС

– подати свій податковий номер

– внести зміни до актового запису про народження дитини

Важливо, що зробити це можна незалежно від місця реєстрації або проживання.

Кого стосується новий порядок

Оновлений механізм застосовується до військовозобов’язаних чоловіків, які:

– мають трьох і більше дітей віком до 18 років

– діти народжені в Україні

– чоловік не перебуває у реєстрі боржників зі сплати аліментів

Саме ця категорія громадян має право на відстрочку від мобілізації відповідно до законодавства.

Навіщо держава змінює процедуру

У Мін’юсті пояснюють, що мета реформи – спростити адміністративні процедури та зробити їх максимально цифровими.

Під час воєнного стану значна частина державних сервісів переводиться у цифровий формат. Це дозволяє:

– скоротити черги у державних установах

– зменшити навантаження на ТЦК

– уникнути втрати документів

– прискорити ухвалення рішень

Експерти з цифровізації державних послуг зазначають, що інтеграція реєстрів є одним із ключових кроків у реформуванні державних сервісів.

У майбутньому подібний принцип можуть застосувати і до інших процедур, де зараз громадяни змушені самостійно збирати довідки.

Таким чином, новий порядок оформлення відстрочки для багатодітних батьків може стати прикладом переходу до більш сучасної моделі державних послуг, де більшість перевірок відбувається автоматично.

Читайте також в "Коментарях", що Кличко розкритикував уряд за відмову підтримати план стійкості Києва.