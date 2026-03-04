Отсрочка без справок и очередей: многодетным родителям резко упростили процедуру во время мобилизации

В Украине изменили порядок получения отсрочки от мобилизации многодетных родителей. Теперь часть военнообязанных мужчин сможет оформить отсрочку гораздо быстрее и без сбора большого количества справок . Новый механизм предполагает автоматическую проверку данных в государственных реестрах.

Минюст и Минобороны запустили новый механизм: часть мужчин сможет оформить отсрочку дистанционно

Об изменениях сообщили в Министерстве юстиции Украины . Решение было принято совместно с Министерством обороны Украины .

Что изменилось для многодетных родителей

Раньше мужчинам, имеющим троих и более детей младше 18 лет , приходилось проходить долгую бюрократическую процедуру. Особенно сложной она была для тех, чьи дети родились в разных браках.

Для получения отсрочки нужно было:

– лично обращаться в территориальный центр комплектования или ЦНАП

– подавать бумажные копии свидетельств о рождении детей

– подтверждать отсутствие долгов по уплате алиментов

– получать отдельные выписки из государственных реестров

Во многих случаях это означало несколько визитов в различные учреждения и сбор большого пакета документов .

Теперь часть этой процедуры переводится в цифровой формат.

Как будет работать новая система

Главное изменение состоит в том, что проверка данных будет происходить автоматически через государственные реестры .

Алгоритм будет сверять:

– данные о рождении детей

– информацию о родительстве

– наличие или отсутствие долгов по алиментам

Если система подтвердит, что у мужчины трое и более детей до 18 лет и не находится в реестре должников , дополнительные справки больше не понадобятся.

Это позволяет значительно сократить бюрократию и минимизировать человеческий фактор , отмечают в Минюсте.

Фактически государство переходит к модели, когда реестры взаимодействуют между собой , а граждане не должны самостоятельно собирать информацию, уже имеющуюся в государственных базах данных.

Важное условие для автоматической проверки

Впрочем, новый механизм будет работать только при определенных условиях. Для автоматической проверки в актовых записях о рождении детей должен быть указан налоговый номер родителя (РНОКПП) .

Именно этот идентификатор позволяет системе корректно связать записи разных реестров.

Если в свидетельстве о рождении ребенка налоговый номер отца отсутствует , система не сможет автоматически подтвердить информацию.

В таком случае данные придется обновить через органы ДРАЦС .

Для этого нужно:

– обратиться в любой отдел ДРАЦС

– предоставить свой налоговый номер

– внести изменения в актовую запись о рождении ребенка

Важно, что сделать это можно вне зависимости от места регистрации или проживания .

Кого касается новый порядок

Обновленный механизм применяется к военнообязанным мужчинам, которые:

– имеют троих и более детей младше 18 лет

– дети рожденные в Украине

– мужчина не находится в реестре должников по уплате алиментов

Именно эта категория граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в соответствии с законодательством .

Зачем государство меняет процедуру

В Минюсте объясняют, что цель реформы – упростить административные процедуры и сделать их максимально цифровыми .

Во время военного положения значительная часть государственных сервисов переводится в цифровой формат. Это позволяет:

– сократить очереди в государственных учреждениях

– уменьшить нагрузку на ТЦК

– избежать потери документов

– ускорить принятие решений

Эксперты по цифровизации государственных услуг отмечают, что интеграция реестров является одним из ключевых шагов в реформировании государственных сервисов .

В будущем подобный принцип могут применить и к другим процедурам, где граждане вынуждены самостоятельно собирать справки.

Таким образом, новый порядок оформления отсрочки для многодетных родителей может послужить примером перехода к более современной модели государственных услуг , где большинство проверок происходит автоматически.

