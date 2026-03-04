Отсрочка без справок и очередей: многодетным родителям резко упростили процедуру во время мобилизации

Рубрики
В Украине изменили порядок получения отсрочки от мобилизации многодетных родителей. Теперь часть военнообязанных мужчин сможет оформить отсрочку гораздо быстрее и без сбора большого количества справок . Новый механизм предполагает автоматическую проверку данных в государственных реестрах.
Минюст и Минобороны запустили новый механизм: часть мужчин сможет оформить отсрочку дистанционно
Об изменениях сообщили в Министерстве юстиции Украины . Решение было принято совместно с Министерством обороны Украины .
Раньше мужчинам, имеющим троих и более детей младше 18 лет , приходилось проходить долгую бюрократическую процедуру. Особенно сложной она была для тех, чьи дети родились в разных браках.
Для получения отсрочки нужно было:
– лично обращаться в территориальный центр комплектования или ЦНАП
– подавать бумажные копии свидетельств о рождении детей
– подтверждать отсутствие долгов по уплате алиментов
– получать отдельные выписки из государственных реестров
Во многих случаях это означало несколько визитов в различные учреждения и сбор большого пакета документов .
Теперь часть этой процедуры переводится в цифровой формат.
Главное изменение состоит в том, что проверка данных будет происходить автоматически через государственные реестры .
Алгоритм будет сверять:
– данные о рождении детей
– информацию о родительстве
– наличие или отсутствие долгов по алиментам
Если система подтвердит, что у мужчины трое и более детей до 18 лет и не находится в реестре должников , дополнительные справки больше не понадобятся.
Это позволяет значительно сократить бюрократию и минимизировать человеческий фактор , отмечают в Минюсте.
Фактически государство переходит к модели, когда реестры взаимодействуют между собой , а граждане не должны самостоятельно собирать информацию, уже имеющуюся в государственных базах данных.
Впрочем, новый механизм будет работать только при определенных условиях. Для автоматической проверки в актовых записях о рождении детей должен быть указан налоговый номер родителя (РНОКПП) .
Именно этот идентификатор позволяет системе корректно связать записи разных реестров.
Если в свидетельстве о рождении ребенка налоговый номер отца отсутствует , система не сможет автоматически подтвердить информацию.
В таком случае данные придется обновить через органы ДРАЦС .
Для этого нужно:
– обратиться в любой отдел ДРАЦС
– предоставить свой налоговый номер
– внести изменения в актовую запись о рождении ребенка
Важно, что сделать это можно вне зависимости от места регистрации или проживания .
Обновленный механизм применяется к военнообязанным мужчинам, которые:
– имеют троих и более детей младше 18 лет
– дети рожденные в Украине
– мужчина не находится в реестре должников по уплате алиментов
Именно эта категория граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в соответствии с законодательством .
В Минюсте объясняют, что цель реформы – упростить административные процедуры и сделать их максимально цифровыми .
Во время военного положения значительная часть государственных сервисов переводится в цифровой формат. Это позволяет:
– сократить очереди в государственных учреждениях
– уменьшить нагрузку на ТЦК
– избежать потери документов
– ускорить принятие решений
Эксперты по цифровизации государственных услуг отмечают, что интеграция реестров является одним из ключевых шагов в реформировании государственных сервисов .
В будущем подобный принцип могут применить и к другим процедурам, где граждане вынуждены самостоятельно собирать справки.
Таким образом, новый порядок оформления отсрочки для многодетных родителей может послужить примером перехода к более современной модели государственных услуг , где большинство проверок происходит автоматически.
