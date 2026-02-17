“Робота на мільйон”: спеціалісти в яких сферах будуть найбільш затребувані в Україні у 2026 році

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні спостерігається дефіцит працівників — не вистачає спеціалістів у різних сферах. Портал “Коментарі” дізнався у Державному центрі зайнятості, спеціалістів у яких галузях не вистачатиме в Україні в 2026 році та яким був дефіцит кадрів у 2025 році.
Робота.
У Центрі на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що станом на 16 лютого 2026 року на Єдиному порталі вакансій, який об’єднує інформацію Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи, було розміщено 200 тис. пропозицій роботи. Водночас за сприяння служби зайнятості роботу шукають близько 139 тис. осіб.
Спеціалісти зазначають, що найбільший дефіцит кадрів у поточному році буде серед кваліфікованих робітників, зокрема за такими професіями як:
швачка,
електромонтер,
слюсар-сантехнік,
слюсар-електрик,
монтер колії,
слюсар аварійно-відновлювальних робіт,
електрогазозварник,
автослюсар.
За сферами діяльності, найбільший дефіцит кадрів, як повідомили фахівці Центру, можна очікувати у промисловості, транспорті, та на будівництві.
На кінець 2025 року, як повідомили у Центрі, на Єдиному порталі вакансій було розміщено понад 206 тис. пропозицій роботи.
У регіональному розрізі, більшість вакансій налічувалося у:
м. Києві (66 тис. од., або третина всіх вакансій),
Львівській області (21 тис. од., або 10%),
Київській області (14 тис. од., або 7% всіх вакансій),
Одеській області (10 тис. од., або 5% всіх вакансій).
За професіями, кількість вакансій яких на Єдиному порталі є найбільшою, визначили наступні:
працівники сфери торгівлі та надання послуг: продавець, адміністратор, кухар, бариста, торговий представник, офіціант, охоронник, пекар;
кваліфіковані робітники: водій, слюсар, комплектувальник, швачка, електрик, електромонтер;
професіонали та фахівці: інженер, бухгалтер, лікар, механік, експедитор, медична сестра, вчитель, технолог, економіст;
некваліфіковані робітники: вантажник, прибиральник, комірник, підсобний робітник.
