“Робота на мільйон”: спеціалісти в яких сферах будуть найбільш затребувані в Україні у 2026 році

В Україні спостерігається дефіцит працівників — не вистачає спеціалістів у різних сферах. Портал “Коментарі” дізнався у Державному центрі зайнятості, спеціалістів у яких галузях не вистачатиме в Україні в 2026 році та яким був дефіцит кадрів у 2025 році.

Робота. Фото портал "Коментарі"

У Центрі на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що станом на 16 лютого 2026 року на Єдиному порталі вакансій, який об’єднує інформацію Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи, було розміщено 200 тис. пропозицій роботи. Водночас за сприяння служби зайнятості роботу шукають близько 139 тис. осіб.

“Таким чином, в середньому по країні кількість вакансій значно перевищує чисельність шукачів роботи”, — повідомили у Центрі.

Спеціалісти зазначають, що найбільший дефіцит кадрів у поточному році буде серед кваліфікованих робітників, зокрема за такими професіями як:

швачка,

електромонтер,

слюсар-сантехнік,

слюсар-електрик,

монтер колії,

слюсар аварійно-відновлювальних робіт,

електрогазозварник,

автослюсар.

За сферами діяльності, найбільший дефіцит кадрів, як повідомили фахівці Центру, можна очікувати у промисловості, транспорті, та на будівництві.

На кінець 2025 року, як повідомили у Центрі, на Єдиному порталі вакансій було розміщено понад 206 тис. пропозицій роботи.

У регіональному розрізі, більшість вакансій налічувалося у:

м. Києві (66 тис. од., або третина всіх вакансій),

Львівській області (21 тис. од., або 10%),

Київській області (14 тис. од., або 7% всіх вакансій),

Одеській області (10 тис. од., або 5% всіх вакансій).

За професіями, кількість вакансій яких на Єдиному порталі є найбільшою, визначили наступні:

працівники сфери торгівлі та надання послуг: продавець, адміністратор, кухар, бариста, торговий представник, офіціант, охоронник, пекар;

кваліфіковані робітники: водій, слюсар, комплектувальник, швачка, електрик, електромонтер;

професіонали та фахівці: інженер, бухгалтер, лікар, механік, експедитор, медична сестра, вчитель, технолог, економіст;

некваліфіковані робітники: вантажник, прибиральник, комірник, підсобний робітник.

“Варто зазначити, що суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів. Найчастіше змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники. Крім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються в усіх галузях економіки, наприклад — водій, бухгалтер, економіст”, — пояснили у Центрі.

