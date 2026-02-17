"Работа на миллион": специалисты в каких сферах будут наиболее востребованы в Украине в 2026 году

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине наблюдается дефицит работников – не хватает специалистов в разных сферах. Портал "Комментарии" узнал в Государственном центре занятости, специалистов в которых отраслях будет не хватать в Украине в 2026 году и каким был дефицит кадров в 2025 году.
Работа. Фото портал "Комментарии"
В Центре на официальный запрос портала "Комментарии" сообщили, что по состоянию на 16 февраля 2026 года на Едином портале вакансий, который объединяет информацию Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы, было размещено 200 тыс. предложений работы. В то же время, при содействии службы занятости работу ищут около 139 тыс. человек.
Специалисты отмечают, что наибольший дефицит кадров в текущем году будет среди квалифицированных рабочих, в частности по таким профессиям как:
швея,
электромонтер,
слесарь-сантехник,
слесарь-электрик,
монтер колеи,
слесарь аварийно-восстановительных работ,
электрогазосварщик,
автослесарь.
По сферам деятельности, наибольший дефицит кадров, как сообщили специалисты Центра, можно ожидать в промышленности, транспорте и строительстве.
К концу 2025 года, как сообщили в Центре, на Едином портале вакансий было размещено более 206 тыс. предложений работы.
В региональном разрезе большинство вакансий насчитывалось в:
г. Киеве (66 тыс. ед., или треть всех вакансий),
Львовской области (21 тыс. ед., или 10%),
Киевской области (14 тыс. ед., или 7% всех вакансий),
Одесской области (10 тыс. ед., или 5% всех вакансий).
По профессиям, количество вакансий которых на Едином портале наибольшее, определили следующие:
работники сферы торговли и услуг: продавец, администратор, повар, бариста, торговый представитель, официант, охранник, пекарь;
квалифицированные рабочие: водитель, слесарь, комплектовщик, швея, электрик, электромонтер;
профессионалы и специалисты: инженер, бухгалтер, врач, механик, экспедитор, медсестра, учитель, технолог, экономист;
неквалифицированные рабочие: грузчик, уборщик, кладовщик, подсобный рабочий.
