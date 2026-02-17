"Работа на миллион": специалисты в каких сферах будут наиболее востребованы в Украине в 2026 году

В Украине наблюдается дефицит работников – не хватает специалистов в разных сферах. Портал "Комментарии" узнал в Государственном центре занятости, специалистов в которых отраслях будет не хватать в Украине в 2026 году и каким был дефицит кадров в 2025 году.

Работа. Фото портал "Комментарии"

В Центре на официальный запрос портала "Комментарии" сообщили, что по состоянию на 16 февраля 2026 года на Едином портале вакансий, который объединяет информацию Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы, было размещено 200 тыс. предложений работы. В то же время, при содействии службы занятости работу ищут около 139 тыс. человек.

"Таким образом, в среднем по стране количество вакансий значительно превышает численность соискателей", — сообщили в Центре.

Специалисты отмечают, что наибольший дефицит кадров в текущем году будет среди квалифицированных рабочих, в частности по таким профессиям как:

швея,

электромонтер,

слесарь-сантехник,

слесарь-электрик,

монтер колеи,

слесарь аварийно-восстановительных работ,

электрогазосварщик,

автослесарь.

По сферам деятельности, наибольший дефицит кадров, как сообщили специалисты Центра, можно ожидать в промышленности, транспорте и строительстве.

К концу 2025 года, как сообщили в Центре, на Едином портале вакансий было размещено более 206 тыс. предложений работы.

В региональном разрезе большинство вакансий насчитывалось в:

г. Киеве (66 тыс. ед., или треть всех вакансий),

Львовской области (21 тыс. ед., или 10%),

Киевской области (14 тыс. ед., или 7% всех вакансий),

Одесской области (10 тыс. ед., или 5% всех вакансий).

По профессиям, количество вакансий которых на Едином портале наибольшее, определили следующие:

работники сферы торговли и услуг: продавец, администратор, повар, бариста, торговый представитель, официант, охранник, пекарь;

квалифицированные рабочие: водитель, слесарь, комплектовщик, швея, электрик, электромонтер;

профессионалы и специалисты: инженер, бухгалтер, врач, механик, экспедитор, медсестра, учитель, технолог, экономист;

неквалифицированные рабочие: грузчик, уборщик, кладовщик, подсобный рабочий.

"Стоит отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров. Чаще всего меняют работу продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие, грузчики. Кроме того, всегда больше вакансий подается по профессиям, которые встречаются во всех отраслях экономики, например — водитель, бухгалтер, экономист", — отметили в Центре.

