Робота мрії вдома: українцям платять до 90 тисяч на фрілансі, але є нюанс

В Україні справжній бум на віддалену роботу – тисячі людей шукають можливість працювати з дому, але ринок не встигає за попитом. Дистанційка стала не просто зручною опцією, а для багатьох – єдиним шансом заробітку, особливо в умовах війни та постійної нестабільності.

Віддалена робота в Україні: де платять до 90 тисяч і чому вакансій так мало

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує сервіс пошуку роботи Work.ua. За даними платформи, ситуація виглядає парадоксальною: попит величезний, але вакансій – обмаль.

Чому всі хочуть працювати з дому

За статистикою, майже кожен третій відгук українців припадає саме на дистанційні вакансії, хоча їх лише близько 7% від загальної кількості на ринку .

Причини очевидні:

– війна та вимушена релокація

– можливість працювати з будь-якої точки

– гнучкий графік

– обмеження для окремих груп (ВПО, батьки, люди з інвалідністю)

Саме тому роботодавці, які пропонують віддалений формат, отримують величезну конкуренцію серед кандидатів.

Де платять найбільше

Попри дефіцит вакансій, на ринку є пропозиції з високими зарплатами.

Sales Manager у Laba Group може заробляти до 80–90 тисяч гривень, залежно від результатів. Це один із найприбутковіших напрямів.

Також популярні вакансії:

– аналітики та Data Scientist (робота з великими даними)

– менеджери підтримки клієнтів

– спеціалісти з маркетингу та контенту

– оператори call-центрів

Зарплати варіюються від 20 до 40 тисяч гривень на старті, але можуть значно зростати з досвідом.

Що пропонують компанії

Роботодавці все частіше додають бонуси, щоб залучити кандидатів:

оплачуване навчання, медичне страхування, компенсації та менторство.

Наприклад, великі компанії пропонують не лише зарплату, а й розвиток у міжнародному середовищі, доступ до курсів і підтримку психологічного здоров’я.

Але є і мінуси

Експерти попереджають: дистанційна робота має і темний бік.

Ізоляція, стирання меж між роботою і особистим життям та психологічне навантаження – найпоширеніші проблеми.

Крім того, роботодавець не завжди відповідає за умови праці вдома, що також створює ризики.

Що відбувається на ринку праці

Попри популярність дистанційки, український ринок праці переживає кадровий дефіцит.

67% роботодавців вже відчувають нестачу працівників, особливо у будівництві, торгівлі та технічних спеціальностях.

Це створює парадокс: роботи багато, але не завжди тієї, яку хочуть кандидати.

Чому отримати “дистанційку” складно

Через величезний попит конкуренція за такі вакансії зростає. На одну позицію можуть претендувати десятки або навіть сотні кандидатів.

Дистанційна робота вже не є бонусом – це нова норма, але доступна вона далеко не всім.

