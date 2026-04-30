Ринок відкрився для ветеранів: де платять до 85 тисяч і кого шукають найбільше

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Україні стрімко зростає кількість ветеранів, які повертаються до цивільного життя та шукають роботу. За офіційними оцінками, їх уже близько 1,8 млн, і ця цифра продовжує збільшуватися. Разом із цим змінюється і ринок праці – роботодавці активніше відкривають вакансії для кандидатів зі статусом учасника бойових дій. У деяких сферах зарплати вже сягають десятків тисяч гривень і продовжують зростати.
Робота для ветеранів: які зарплати пропонують УБД і де найвигідніші вакансії
Як повідомляють "Коментарі", про свідчать дані "OLX Робота". Аналітики визначили, де саме ветерани можуть знайти роботу та які доходи пропонують роботодавці.
Найвищі зарплати традиційно зафіксовані у сфері будівництва та робітничих спеціальностей. Саме тут роботодавці готові платити найбільше через дефіцит кадрів.
Штукатури можуть заробляти до 85 тисяч гривень, що на 42% більше, ніж торік. Мулярі отримують близько 60 тисяч гривень, а виконроби, маляри та плиточники – у середньому 57,5 тисячі гривень. Також високі доходи пропонують фасадникам – понад 56 тисяч гривень.
Серед інших добре оплачуваних напрямів:
рихтувальники – близько 61,5 тисячі гривень,
менеджери з продажу – до 59 тисяч гривень,
масажисти – близько 55 тисяч гривень,
далекобійники – приблизно 55 тисяч гривень.
Найбільше пропозицій роботи зафіксовано у сфері виробництва та робітничих професій – понад 2200 вакансій із середньою зарплатою близько 27,5 тисяч гривень.
У логістиці та доставці попит також високий:
водії – 1843 вакансії із зарплатою близько 37,5 тисяч гривень,
вантажники – 929 вакансій (26,4 тисячі гривень),
кур’єри – 360 вакансій (35 тисяч гривень),
комірники – 350 вакансій (27,5 тисяч гривень).
У сфері роздрібної торгівлі активно шукають продавців – понад 1100 вакансій із зарплатою близько 25 тисяч гривень. Також є попит на касирів та охоронців, хоча рівень оплати там нижчий.
Аналітики відзначають, що за останній рік кількість вакансій для ветеранів у деяких сферах суттєво збільшилася. Зокрема, у напрямі клінінгу та домашнього персоналу – на 62%, у виробництві – на понад 40%, а в адміністративному секторі – майже на 37%.
Це свідчить про поступову інтеграцію ветеранів у ринок праці та зростання готовності роботодавців працювати з цією категорією кандидатів.
Збільшення кількості ветеранів створює нові виклики та можливості для економіки. Роботодавці змушені адаптуватися, пропонуючи гідні умови праці та конкурентні зарплати.
Водночас експерти наголошують: ветерани стають важливою частиною ринку праці, і їхня зайнятість впливатиме на економічний розвиток країни.
