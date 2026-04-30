Ринок відкрився для ветеранів: де платять до 85 тисяч і кого шукають найбільше

В Україні стрімко зростає кількість ветеранів, які повертаються до цивільного життя та шукають роботу. За офіційними оцінками, їх уже близько 1,8 млн, і ця цифра продовжує збільшуватися. Разом із цим змінюється і ринок праці – роботодавці активніше відкривають вакансії для кандидатів зі статусом учасника бойових дій. У деяких сферах зарплати вже сягають десятків тисяч гривень і продовжують зростати.

Робота для ветеранів: які зарплати пропонують УБД і де найвигідніші вакансії

Як повідомляють "Коментарі", про свідчать дані "OLX Робота". Аналітики визначили, де саме ветерани можуть знайти роботу та які доходи пропонують роботодавці.

Де платять найбільше

Найвищі зарплати традиційно зафіксовані у сфері будівництва та робітничих спеціальностей. Саме тут роботодавці готові платити найбільше через дефіцит кадрів.

Штукатури можуть заробляти до 85 тисяч гривень, що на 42% більше, ніж торік. Мулярі отримують близько 60 тисяч гривень, а виконроби, маляри та плиточники – у середньому 57,5 тисячі гривень. Також високі доходи пропонують фасадникам – понад 56 тисяч гривень.

Серед інших добре оплачуваних напрямів:

рихтувальники – близько 61,5 тисячі гривень,

менеджери з продажу – до 59 тисяч гривень,

масажисти – близько 55 тисяч гривень,

далекобійники – приблизно 55 тисяч гривень.

Які вакансії найпоширеніші

Найбільше пропозицій роботи зафіксовано у сфері виробництва та робітничих професій – понад 2200 вакансій із середньою зарплатою близько 27,5 тисяч гривень.

У логістиці та доставці попит також високий:

водії – 1843 вакансії із зарплатою близько 37,5 тисяч гривень,

вантажники – 929 вакансій (26,4 тисячі гривень),

кур’єри – 360 вакансій (35 тисяч гривень),

комірники – 350 вакансій (27,5 тисяч гривень).

У сфері роздрібної торгівлі активно шукають продавців – понад 1100 вакансій із зарплатою близько 25 тисяч гривень. Також є попит на касирів та охоронців, хоча рівень оплати там нижчий.

Чи зростає попит на ветеранів

Аналітики відзначають, що за останній рік кількість вакансій для ветеранів у деяких сферах суттєво збільшилася. Зокрема, у напрямі клінінгу та домашнього персоналу – на 62%, у виробництві – на понад 40%, а в адміністративному секторі – майже на 37%.

Це свідчить про поступову інтеграцію ветеранів у ринок праці та зростання готовності роботодавців працювати з цією категорією кандидатів.

Що це означає для ринку

Збільшення кількості ветеранів створює нові виклики та можливості для економіки. Роботодавці змушені адаптуватися, пропонуючи гідні умови праці та конкурентні зарплати.

Водночас експерти наголошують: ветерани стають важливою частиною ринку праці, і їхня зайнятість впливатиме на економічний розвиток країни.

Читайте також в "Коментарях", які є в 2026 році пільги для ветеранів.