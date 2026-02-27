Пільги та супровід для ветеранів у 2026 році: як на практиці виглядає пожиттєва підтримка

Україна вже кілька років живе в умовах повномасштабної війни, і кількість людей, які пройшли через бойові дії або отримали поранення на захисті країни, постійно зростає. Станом на початок 2026 року в реєстрі Міністерства у справах ветеранів України налічується понад 1,2 мільйона ветеранів, включаючи чинних військовослужбовців та звільнених зі служби. За оцінками експертів, ця цифра може сягати 1,5 мільйона осіб, якщо врахувати всіх, хто брав участь у відсічі агресії з 2014 року. Така масштабна категорія громадян потребує не лише разової допомоги, а й системного соціального супроводу, який поєднує пільги, пенсійне забезпечення, виплати по інвалідності та професійну адаптацію.

Фото: коллаж comments.ua

Міністерство у справах ветеранів України активно розвиває модель фахівців із супроводу в громадах. Ці спеціалісти працюють безпосередньо на місцях, допомагаючи оформлювати документи, отримувати пільги та адаптуватися до цивільного життя. За словами міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової, "комплексна підтримка ветеранів — це не лише виконання зобов’язань держави, а й інвестиція в майбутнє кожної громади". У Київській області, наприклад, у громаді Таращі вже працюють п’ятеро таких фахівців, які щодня обробляють десятки звернень щодо реабілітації, працевлаштування та житлових питань.

Хто має право на статус і пільги

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII, ветеранами війни вважаються учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Статус учасника бойових дій отримують військовослужбовці, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань у складі Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших формувань під час відсічі збройної агресії Росії, зокрема з 24 лютого 2022 року. Станом на жовтень 2025 року такий статус мали понад 1,3 мільйона українців, і ця цифра продовжує зростати.

Особи з інвалідністю внаслідок війни — це ті, хто отримав поранення, контузію чи захворювання під час виконання обов’язків військової служби. Медико-соціальна експертна комісія встановлює групу інвалідності та зв’язок із бойовими діями. Цей статус дає ширший пакет пільг порівняно зі звичайним учасником бойових дій.

Житлово-комунальні та транспортні пільги

Однією з найзатребуваніших є знижка на житлово-комунальні послуги. Учасники бойових дій отримують 75% знижку на квартплату, опалення, газ, електроенергію, воду та вивіз сміття в межах норм: 21 кв. м загальної площі на особу плюс 10,5 кв. м на сім’ю. Для будинків без центрального опалення діє 75% знижка на паливо в межах встановлених норм споживання. Якщо в сім’ї є непрацездатні члени, норма подвоюється. Особи з інвалідністю внаслідок війни мають 100% знижку за тими самими нормами, а також позачерговий безкоштовний капітальний ремонт житла. Ці пільги поширюються на членів сім’ї, які проживають разом, незалежно від форми власності помешкання.

Транспортні пільги також суттєво полегшують життя. Учасники бойових дій користуються безкоштовним проїздом усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним у сільській місцевості, залізничним і водним приміським сполученням, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів за наявності посвідчення. Раз на 2 роки вони мають право на безкоштовний проїзд туди й назад міжміським транспортом або раз на рік зі 50% знижкою. Для осіб з інвалідністю I групи пільга поширюється на супроводжуючу особу, а для I–II груп — безкоштовний міжміський проїзд раз на рік.

Монетизація частини цих пільг, яка частково запроваджена з 2025 року, дозволила ветеранам отримувати кошти готівкою замість паперових талонів, але бюрократія при оформленні залишається проблемою. У 2025 році до фахівців із супроводу надійшло понад 12 тисяч звернень лише за січень, більшість — саме щодо комунальних і транспортних питань.

Медична допомога та освіта для ветеранів

Медичні пільги охоплюють безкоштовне отримання ліків за рецептами, першочергове зубопротезування (крім дорогоцінних металів) та щорічне диспансерне обстеження. Учасники бойових дій мають першочергове обслуговування в лікувальних закладах і госпіталізацію. Особи з інвалідністю внаслідок війни додатково отримують безкоштовне санаторно-курортне лікування (для I–II груп — повна вартість, для III — 75% раз на 2 роки) та позачергове забезпечення реабілітаційними засобами. З 2026 року запрацював пілотний проект безкоштовного лікування залежностей для ветеранів, який включає стаціонарний, амбулаторний етапи та тривалий супровід.

Освітні пільги передбачають державну цільову підтримку для ветеранів та їхніх дітей до 23 років: часткову або повну оплату навчання, пільгові кредити, соціальну стипендію та позаконкурсний вступ до закладів вищої освіти. Це особливо важливо для тих, хто через війну втратив можливість отримати освіту вчасно.

Пенсійне забезпечення

Пенсійне забезпечення ветеранів регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та спеціальними нормами для учасників бойових дій. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Загальний розмір пенсії учасника бойових дій не може бути меншим за 210 відсотків цього мінімуму — тобто 5449,50 гривні. Якщо базова пенсія нижча, виплачується щомісячна державна адресна допомога до цієї суми.

Додатково учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримують щомісячну надбавку в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 648,75 гривні. Плюс цільова грошова допомога 40 гривень щомісяця відповідно до Закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни". Раз на рік до Дня Незалежності виплачується одноразова допомога, розмір якої щороку встановлює Кабінет Міністрів (у 2025 році — 1000 гривень).

Ось порівняльна таблиця мінімальних пенсійних виплат для ключових категорій у 2026 році (з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму):

Категорія Мінімальний розмір пенсії, грн Учасники бойових дій (УБД) 5 449,50 Особи з інвалідністю внаслідок війни, I група 16 867,50 Особи з інвалідністю внаслідок війни, II група 13 623,75 Особи з інвалідністю внаслідок війни, III група 9 342

Ці суми — це лише мінімальний поріг; реальна пенсія може бути вищою залежно від стажу, грошового забезпечення під час служби та інших надбавок. Для військових пенсіонерів з інвалідністю виплати розраховуються як 100% для I групи, 80% для II та 60% для III від сум грошового забезпечення.

Виплати по інвалідності

При встановленні інвалідності внаслідок війни передбачена одноразова грошова допомога. Розмір залежить від групи та обставин, але для військовослужбовців він може сягати сотень тисяч гривень. Крім того, діє підвищення пенсії: 50% прожиткового мінімуму для I групи, 40% — для II та 30% — для III. Особи з інвалідністю I–II груп мають право на безкоштовне забезпечення автомобілем раз на 10 років з компенсацією на паливо та ремонт. Ці виплати допомагають покрити витрати на протезування та реабілітацію, але черги на протези залишаються проблемою в деяких регіонах.

Соціальний супровід

Сучасна модель соціального супроводу ветеранів, запроваджена Міністерством у справах ветеранів, передбачає призначення фахівця в громаді, який супроводжує людину роками. "Супровід ветерана — пожиттєва історія. Тому що людина закриває першочергові потреби за півроку-рік. Але далі знову можуть виникати потреби у відновленні здоров’я, або продовження навчання чи підвищення кваліфікації. Тому фахівці супроводу будуть тримати зв’язок на постійній основі", — пояснює Оксана Коляда, представниця Коаліції ветеранських просторів. Планується підготувати до 11 300 таких фахівців по всій країні. У січні 2025 року вони вже обробили понад 12 тисяч звернень.

Громадські організації доповнюють державну систему. Коаліція ветеранських просторів об’єднує 26 організацій, які створюють хаби для психологічної, професійної та підприємницької підтримки. Ветерани можуть отримати гранти на власну справу, пройти курси перекваліфікації та навіть взяти участь у ветеранському спорті з щоквартальною допомогою 1500 гривень.

Перспективи соціального захисту ветеранів

Система соціального захисту ветеранів в Україні — одна з найкомплексніших у Європі в умовах війни, але вона не позбавлена недоліків. Бюрократія при оформленні статусу УБД та пільг все ще змушує ветеранів витрачати місяці на папери. За даними Пенсійного фонду України, у 2025 році адресну допомогу до пенсії отримували тисячі учасників бойових дій, чия базова виплата не дотягувала до 5528 гривень (тоді ще за старим прожитковим мінімумом). Зростання прожиткового мінімуму у 2026 році на 234 гривні для непрацездатних автоматично підняло мінімальні виплати, але інфляція та зростання цін на комунальні послуги частково нівелюють ефект.

Економічний аналіз показує: інвестиції в супровід окуповуються. Працевлаштований ветеран сплачує податки, а не стає тягарем для бюджету. Громадянське суспільство відіграє ключову роль — ветеранські хаби в громадах часто ефективніші за центральні відомства, бо знають місцеві потреби. Іноземні експерти вивчають українську модель як приклад для країн, що переживають конфлікти.

Водночас експерти попереджають: без збільшення фінансування реабілітаційних програм і спрощення процедур кількість незадоволених звернень зростатиме. У 2026 році держава планує розширити цифровізацію — електронне посвідчення ветерана та онлайн-оформлення пільг через портал "Дія" мають зменшити паперову тяганину.