Льготы и сопровождение для ветеранов в 2026 году: как на практике выглядит пожизненная поддержка

Украина уже несколько лет живет в условиях полномасштабной войны, и количество людей, прошедших через боевые действия или получивших ранения в защите страны, постоянно растет. По состоянию на начало 2026 года в реестре Министерства по делам ветеранов Украины насчитывается более 1,2 миллионов ветеранов, включая действующих военнослужащих и уволенных со службы. По оценкам экспертов, эта цифра может достигать 1,5 миллиона человек, если учесть всех участвовавших в отпоре агрессии с 2014 года. Такая масштабная категория граждан требует не только разовой помощи, но и системного социального сопровождения, объединяющего льготы, пенсионное обеспечение, выплаты по инвалидности и профессиональную адаптацию.

Фото: коллаж comments.ua

Министерство по делам ветеранов Украины активно развивает модель специалистов по сопровождению общин. Эти специалисты работают непосредственно на местах, помогая оформлять документы, получать льготы и адаптироваться к гражданской жизни. По словам министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой, "комплексная поддержка ветеранов – это не только исполнение обязательств государства, но и инвестиция в будущее каждой общины". В Киевской области, например, в Тараще уже работают пять таких специалистов, которые ежедневно обрабатывают десятки обращений по реабилитации, трудоустройству и жилищным вопросам.

Кто имеет право на статус и льготы

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 г. № 3551-XII, ветеранами войны считаются участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью в результате войны и участники войны. Статус участника боевых действий получают военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в выполнении боевых задач в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других формирований во время отпора вооруженной агрессии России, в частности, с 24 февраля 2022 года. По состоянию на октябрь 2025 года такой статус имел более 1,3 миллиона украинцев, и эта цифра продолжает расти.

Лица с инвалидностью в результате войны — это те, кто получил ранение, контузию или заболевание при исполнении обязанностей военной службы. Медико-социальная экспертная комиссия устанавливает группу инвалидности и связи с боевыми действиями. Этот статус дает более широкий пакет льгот по сравнению с обычным участником боевых действий.

Жилищно-коммунальные и транспортные льготы

Одной из самых востребованных есть скидка на жилищно-коммунальные услуги. Участники боевых действий получают 75% скидку на квартплату, отопление, газ, электроэнергию, воду и вывоз мусора в пределах норм: 21 кв. м общей площади на человека плюс 10,5 кв. м на семью. Для домов без центрального отопления действует 75%-ная скидка на топливо в пределах установленных норм потребления. Если у семьи есть нетрудоспособные члены, норма удваивается. Лица с инвалидностью в результате войны имеют 100% скидку по тем же нормам, а также внеочередной бесплатный капитальный ремонт жилья. Эти льготы распространяются на членов семьи, проживающих вместе, независимо от формы собственности.

Транспортные льготы также значительно упрощают жизнь. Участники боевых действий пользуются бесплатным проездом по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным в сельской местности, железнодорожным и водным пригородным сообщениям, а также автобусами пригородных и междугородных маршрутов при наличии удостоверения. Раз в 2 года они имеют право на бесплатный проезд туда и обратно междугородним транспортом или ежегодно со скидкой 50%. Для лиц с инвалидностью I группы льгота распространяется на сопровождающее лицо, а для I–II групп – бесплатный междугородний проезд раз в год.

Монетизация части этих льгот, частично введенная с 2025 года, позволила ветеранам получать средства наличными вместо бумажных талонов, но бюрократия при оформлении остается проблемой. В 2025 году к специалистам по сопровождению поступило более 12 тысяч обращений только за январь, большинство — именно по коммунальным и транспортным вопросам.

Медицинская помощь и образование для ветеранов

Медицинские льготы охватывают бесплатное получение лекарства по рецептам, первоочередное зубопротезирование (кроме драгоценных металлов) и ежегодное диспансерное обследование. Участники боевых действий оказывают первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и госпитализацию. Лица с инвалидностью в результате войны дополнительно получают бесплатное санаторно-курортное лечение (для I–II групп – полная стоимость, для III – 75% раз в 2 года) и внеочередное обеспечение реабилитационными средствами. С 2026 г. заработал пилотный проект бесплатного лечения зависимостей для ветеранов, который включает стационарный, амбулаторный этапы и длительное сопровождение.

Образовательные льготы предусматривают государственную целевую поддержку для ветеранов и их детей до 23 лет: частичную или полную оплату обучения, льготные кредиты, социальную стипендию и внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения. Это особенно важно для тех, кто из-за войны утратил возможность получить образование вовремя.

Пенсионное обеспечение

Пенсионное обеспечение ветеранов регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и специальными нормами участников боевых действий. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2595 гривен. Общий размер пенсии участника боевых действий не может быть менее 210 процентов этого минимума — то есть 5449,50 гривны. Если базовая пенсия ниже, выплачивается ежемесячное государственное адресное пособие к этой сумме.

Дополнительно участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получают ежемесячную надбавку в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – 648,75 гривны. Плюс целевая денежная помощь 40 гривен ежемесячно в соответствии с Законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны". Раз в год ко Дню Независимости выплачивается единовременная помощь, размер которой ежегодно устанавливает Кабинет Министров (в 2025 году – 1000 гривен).

Вот сравнительная таблица минимальных пенсионных выплат для ключевых категорий в 2026 году (с учетом повышения прожиточного минимума):

Категория Минимальный размер пенсии, грн Участники боевых действий (УБД) 5 449,50 Лица с инвалидностью в результате войны, I группа 16 867,50 Лица с инвалидностью в результате войны, II группа 13 623,75 Лица с инвалидностью в результате войны, III группа 9 342

Эти суммы – это лишь минимальный порог; реальная пенсия может быть выше в зависимости от стажа, денежного довольствия во время службы и других надбавок. Для военных пенсионеров с инвалидностью выплаты рассчитываются как 100% для I группы, 80% для II и 60% для III от сумм денежного довольствия.

Выплаты по инвалидности

При установлении инвалидности в результате войны предусмотрена единовременная денежная помощь. Размер зависит от группы и обстоятельств, но для военнослужащих он может достигать сотен тысяч гривен. Кроме того, действует повышение пенсии: 50% прожиточного минимума для I группы, 40% – для II и 30% – для III. Лица с инвалидностью I–II групп имеют право на бесплатное обеспечение автомобилем раз в 10 лет с компенсацией на топливо и ремонт. Эти выплаты помогают покрыть расходы по протезированию и реабилитации, но очереди на протезы остаются проблемой в некоторых регионах.

Социальное сопровождение

Современная модель социального сопровождения ветеранов, введенная Министерством по делам ветеранов, предусматривает назначение специалиста в обществе, сопровождающего человека годами. "Сопровождение ветерана – пожизненная история. Потому что человек закрывает первоочередные потребности за полгода-год. Но дальше снова могут возникать потребности в восстановлении здоровья или продолжение обучения или повышение квалификации. Поэтому специалисты сопровождения будут держать связь на постоянной основе", – объясняет Оксана Коляда, представительница Коалиции ветеранских пространств. Планируется подготовить до 11300 таких специалистов по всей стране. В январе 2025 года они обработали более 12 тысяч обращений.

Общественные организации дополняют государственную систему. Коалиция ветеранских пространств объединяет 26 организаций, создающих хабы для психологической, профессиональной и предпринимательской поддержки. Ветераны могут получить гранты на собственное дело, пройти курсы переквалификации и принять участие в ветеранском спорте с ежеквартальной помощью 1500 гривен.

Перспективы социальной защиты ветеранов

Система социальной защиты ветеранов в Украине – одна из самых комплексных в Европе в условиях войны, но она не лишена недостатков. Бюрократия при оформлении статуса УБД и льгот все еще заставляет ветеранов тратить месяцы на бумаги. По данным Пенсионного фонда Украины, в 2025 году адресную помощь к пенсии получали тысячи участников боевых действий, чья базовая выплата не дотягивала до 5528 гривен (тогда еще по старому прожиточному минимуму). Рост прожиточного минимума в 2026 году на 234 гривны для нетрудоспособных автоматически поднял минимальные выплаты, но инфляция и рост цен на коммунальные услуги частично нивелируют эффект.

Экономический анализ показывает, что инвестиции в сопровождение окупаются. Трудоустроенный ветеран платит налоги, а не становится обузой для бюджета. Гражданское общество играет ключевую роль — ветеранские хабы в общинах часто эффективнее центральных ведомств, так как знают местные нужды. Иностранные эксперты изучают украинскую модель в качестве примера для стран, переживающих конфликты.

В то же время, эксперты предупреждают: без увеличения финансирования реабилитационных программ и упрощения процедур количество недовольных обращений будет расти. В 2026 году государство планирует расширить цифровизацию – электронное удостоверение ветерана и онлайн-оформление льгот через портал "Действие" должны уменьшить бумажную волокиту.