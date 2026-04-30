Рынок открылся для ветеранов: где платят до 85 тысяч и кого ищут больше

В Украине стремительно растет количество ветеранов, которые возвращаются в гражданскую жизнь и ищут работу. По официальным оценкам, их уже около 1,8 млн., и эта цифра продолжает увеличиваться. При этом меняется и рынок труда – работодатели активнее открывают вакансии для кандидатов со статусом участника боевых действий. В некоторых сферах зарплаты уже достигают десятков тысяч гривен и продолжают расти .

Работа для ветеранов: какие зарплаты предлагают УБД и где самые выгодные вакансии

Как сообщают "Комментарии", свидетельствуют данные "OLX Работа". Аналитики определили, где именно ветераны могут найти работу и какие доходы предлагают работодатели.

Где платят больше всего

Высокие зарплаты традиционно зафиксированы в сфере строительства и рабочих специальностей. Именно здесь работодатели готовы платить больше всего из-за дефицита кадров.

Штукатуры могут зарабатывать до 85 тысяч гривен , что на 42% больше, чем в прошлом. Каменщики получают около 60 тысяч гривен, а прорабы, маляры и плиточники – в среднем 57,5 тысячи гривен. Также высокие доходы предлагают фасадщикам – более 56 тысяч гривен.

Среди других хорошо оплачиваемых направлений:

рихтовщики – около 61,5 тысячи гривен ,

менеджеры по продажам – до 59 тысяч гривен,

массажисты – около 55 тысяч гривен,

дальнобойщики – примерно 55 тысяч гривен.

Какие вакансии самые распространенные

Больше всего предложений работы зафиксировано в сфере производства и рабочих профессий – более 2200 вакансий со средней зарплатой около 27,5 тысячи гривен.

В логистике и доставке спрос также высок:

водители – 1843 вакансии с зарплатой около 37,5 тысяч гривен,

грузчики – 929 вакансий (26,4 тысячи гривен),

курьеры – 360 вакансий (35 тысяч гривен),

кладовщики – 350 вакансий (27,5 тысяч гривен).

В сфере розничной торговли активно ищут продавцов – более 1100 вакансий с зарплатой около 25 тысяч гривен. Также есть спрос на кассиров и охранников, хотя уровень оплаты там ниже.

Растет ли спрос на ветеранов

Аналитики отмечают, что за последний год количество вакансий для ветеранов в некоторых областях существенно увеличилось. В частности, в направлении клининга и домашнего персонала – на 62%, в производстве – более чем на 40%, а в административном секторе – почти на 37%.

Это свидетельствует о постепенной интеграции ветеранов в рынок труда и росте готовности работодателей работать с этой категорией кандидатов .

Что это значит для рынка

Увеличение количества ветеранов создают новые вызовы и возможности для экономики. Работодатели вынуждены адаптироваться, предлагая достойные условия труда и конкурентные зарплаты.

В то же время эксперты отмечают, что ветераны становятся важной частью рынка труда, и их занятость будет влиять на экономическое развитие страны .

